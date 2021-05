Summitul Formatului București (B9) reprezintă, fără îndoială, un succes al diplomației românești, mai ales că la reuniune au participat, virtual, președintele SUA Joe Biden și șeful diplomației americane Antony Blinken.

Președintele Klaus Iohannis l-a primit luni, la Palatul Cotroceni, pe omologul polonez, Andrzej Duda, și împreună au găzduit Summitul Formatului București (B9), o inițiativă care de altfel le aparține. La Formatul București participă statele membre NATO situate pe Flancul Estic al Alianței. În declarația comună a șefilor de stat de la finalul reuniunii virtuale, au fost condamnate actele de sabotaj ale Rusiei pe teritoriul Alianței. Totodată, ei au reiterat angajamentul pentru politica NATO a Ușilor Deschise.

La reuniune au participat și președintele SUA Joe Biden și șeful diplomației americane Antony Blinken, participarea liderului de la Casa Albă, precum și cea a secretarului general al NATO întărind sentimentul unității aliate, după cum a spus Klaus Iohannis.

O veste bună vine și de la Laura-Codruța Kovesi, care anunță că Biroul Procurorului Public European (EPPO) este pregătit să-și înceapă activitatea la 1 iunie.

În țară, campania de vaccinare ocupă în continuare agenda publică. Premierul Florin Cîțu vrea să-i vadă în stradă pe membrii Cabinetului său pentru stimularea campaniei, fiind în pericol să nu--și atingă ținta propusă - 5 milioane de persoane imunizate în iunie, lucru asupra căruia a fost avertizat și de ministrul sănătății.

Despre efectele economice ale pandemiei sau despre sănătatea mintală a tuturor românilor, după aproape un an și jumătate de restricții, nu se prea vorbește. Nici despre educație nu se vorbește prea serios, deși pe ecrane apar diverși decidenți care ne spun cât de roz e totul. În realitate - avertizeaza Salvați Copiii - suspendarea cursurilor școlare și impredictibilitatea aplicării scenariilor de participare școlară în contextul pandemiei de COVID-19 au produs un impact considerabil asupra copiilor și familiilor lor, adâncind inechitatea sistemică. Cel mai mult au de suferit copiii din medii defavorizate. #MINDSET

Arhiepiscopul Tomisului a reușit din nou să fie vedetă, iar discuțiile declanșate arată cât de adânci și greu de vindecat sunt unele atitudini din societatea românească tradițională. Asta în timp ce, în pofida interdicției Vaticanului, mai multe biserici germane au binecuvântat cuplurile gay.



