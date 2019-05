În timp ce autoritățile locale pun la punct ultimele detalii organizatorice pentru buna desfășurare a Summitului de la Sibiu, Donald Tusk prezintă Agenda Strategică a UE în următorii cinci ani, document ce va fi discutat joi de liderii europeni.

Sibiul se pregătește intens pentru cea mai importantă reuniune organizată vreodată, încercând să fie o gazdă bună și, în același timp, să nu deranjeze prea mult activitatea cotidiană a sibienilor.

În contextul summitului, Jean-Claude Juncker și Klaus Iohannis dezbat miercuri viitorul Europei cu circa 300 de tineri.

Donald Tusk a publicat scrisoarea de invitație la Summit adresată șefilor de stat și de guvern, însoțită de o schiță a Agendei Strategice a UE pentru următorii cinci ani. Președintele Consiliului European propune adoptarea Declarației de la Sibiu privind unitatea și încrederea în acțiunile comune.

În ceea ce privește apărarea, documentul se referă doar la stimularea investițiilor europene în domeniul apărării și cooperarea, inclusiv cu NATO, dar fostul președinte Traian Băsescu nu exclude posibilitatea ca la Sibiu să se propună crearea unei armate europene, idee vehiculată destul de des în ultimii ani.

Ocupați cu Summitul, nu trebuie să uităm de scrutinul din 26 mai.

Într-un interviu acordat EurActiv, profesorul Augustin Șomcutean de la liceul din Gâlgău, Sălaj, vorbește despre importanța participării la vot și a educației civice.

Tot despre alegerile europarlamentare este și dezbaterea pe care o organizăm marți la Bradu, Argeș, unde liceenii și membrii comunității locale vor discuta despre educația duală cu membri din Parlamentul European, autorități locale, Inspectoratul Școlar General, Ambasada Austriei, asociații de resort. #Time2Vote

Nu putem încheia fără a bate obrazul Guvernului român. Deși mulți oficiali și lideri ai coaliției PSD-ALDE acuză discriminarea din cadrul UE și cer tratament egal pentru toate statele, când vine vorba de acțiune, Bucureștiul e mut ca o lebădă. După ce în 2017 s-a luptat cu alte 18 state membre pentru a găzdui Agenția Europeană a Medicamentului (obținută de Olanda), România nu și-a depus acum candidatura pentru a găzdui noua Agenția Europeană a Muncii. Greu de înțeles lipsa de interes a autorităților, mai ales că în prezent concurența e mult mai mică.

