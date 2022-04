Nicolae Ciucă seamănă tot mai mult în aparițiile publice cu Viorica Dăncilă când încearcă să vorbească, Rusia neagă și acum că a făcut masacru în Bucea, iar social-democrații germani au mari probleme de imagine.

Premierul Nicolae Ciucă, vizibil pus în dificultate de orice apariție publică în care trebuie să vorbească sau să citească, a vorbit marți de pachetul de măsuri în valoare de 17,3 miliarde de lei, precizând că nu se pune problema să nu fie „siguranțat” din punct de vedere al alocărilor financiare.

Rusia neagă în continuare faptul că trupele sale sunt responsabile pentru masacrul asupra civililor din Bucea. Un luptător german în Ucraina a povestit pentru Die Welt experiențele sale dintr-o suburbie eliberată a orașului.

Vaccinarea împotriva COVID-19 se va face de la 1 iulie doar la medicii de familie, a anunțat secretarul de stat în Ministerul Sănătății, Andrei Baciu.



Social-democrații germani au mari probleme de imagine din cauza legăturii multor membri importanți ai partidului cu Rusia lui Putin. Ultimul scandal are legătură cu Nord Stream 2 și „fascinația” pentru Moscova a unui premier de land.



România redeschide Ambasada de la Kiev, a anunțat ministrul de Externe, Bogdan Aurescu într-un mesaj pe Twitter.



Adjunctului ambasadorului ceh la Moscova i s-a cerut să coopereze cu serviciile secrete ruse, înainte de a fi expulzat din Rusia, în timp ce o altă diplomată cehă a fost abordată și ea. Ambii au refuzat să coopereze.

Liberalii se pregătesc să îl schimbe pe Florin Cîțu de la șefia Senatului, la câteva săptămâni după ce acesta a rămas și fără funcția de președinte al PNL. Senatoarea Alina Gorghiu, cea care de-a lungul timpului l-a susținut intens pe Florin Cîțu, își dorește de ani buni funcția, susține aceleași surse, însă decizia finală îi aparține lui Nicolae Ciucă. Totuși, acesta pare că are alte planuri pentru funcție, iar acestea nu o includ pe Gorghiu.



Recomandare de lectură: BBC.com - How Russia tries to censor Western social media