PNL a făcut o mișcare surpriză, care l-ar putea ajuta să câștige Primăria Capitalei, dând în același timp o lovitură Alianței USR PLUS.

După ce a tot negociat cu Alianța USR PLUS, Nicușor Dan a schimbat tabăra, înțelegându-se cu PNL în vederea unei susțineri la alegerile de la Primăriei Capitalei. Anunțul președintelui PNL, Ludovic Orban, e surprinzător, în condițiile în care liberalii au tot declarat că vor avea un candidat propriu.

Anunțul i-a luat prin surprindere pe mulți liberali, inclusiv pe Ciprian Ciucu, fostul consilier municipal care spera că el va fi candidatul la Primăria Capitalei. Și mai surprinși au fost cei din USR și PLUS. Reacțiile lor anemice nu anunță lucruri prea bune, mișcarea lui Nicușor Dan având potențial de a tulbura apele în cadrul Alianței.

Președintele USR, Dan Barna, a declarat că susținerea PNL e "un mare pas înainte pentru perspectiva unui candidat unic anti-PSD la București". Din partea PLUS n-au fost reacții, purtătorul de cuvânt al Alianței spunând că Vlad Voiculescu va veni cu un anunț în zilele următoare.

Nici Gabriela Firea nu a primit prea bine vestea, declarația ei fiind incoerentă și plină de obișnuitele ei jigniri.

Până la alegeri, autoritățile au de gestionat problema noului coronavirus. Depistarea primului român cu COVID-19 a alertat autoritățile, care au creat un TelVerde pentru informații despre prevenirea infectării cu coronavirus. Totodată, ele îndeamnă la calm și la evitarea știrilor alarmiste.

COVID-19 are consecințe și la nivel politic. PSD a decis să amâne Congresul care trebuia să aibă loc pe 29 februarie. Social-democrații au explicat că o parte însemnată a delegaților la Congresul PSD sunt implicați în gestionarea pe plan local a măsurilor ce se impun pentru prevenirea răspândirii infectării cu noul coronavirus.



