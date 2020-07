Românul se consideră tolerant. Mai puțin cu minoritățile din țara sa.

Românii au o încredere foarte mică în romi și imigranți (cele două sunt grupurile în care românii au cea mai mică încredere), arată un studiu realizat de Fundația Agenția de Dezvoltare Comunitară „Împreună”, pe baza datelor colectate de IRES.

În mentalul colectiv, romii sunt asociați cu (în ordinea cuvintelor alese): hoți/furturi, necinste/neîncredere, înșelătorie/șmecherie/minciună/ profitori, răutate, needucați/inculți, țigani, leneși/puturoși.

Aproximativ 80% dintre români consideră că romii au prea multe sau suficiente drepturi, deși jumătate dintre români consideră că discriminarea este o problemă în România, mai relevă sondajul elaborat de IRES.

Nici despre celelalte minorități românii nu au o părere prea bună. 44% nu au o părere bună despre evrei, o minoritate cu doar câteva mii de reprezentanți și aproape inexistență în spațiul public românesc.

În schimb, ”codru-i frate cu românul”, după cum spune o vorbă veche. Atât de mult iubește românul codrul, încât Comisia Europeană amenință că dă în judecată autoritățile române dacă nu intervin de urgență pentru a opri tăierea ilegală a pădurilor primare din ariile protejate.

Executivul european a trimis deja în fața Curții de Justiție România pentru că nu a comunicat dacă a introdus în legislația autohtonă reglementările UE privind mărcile. România e singurul stat membru care nu a comunicat încă măsurile de transpunere a Directivei privind mărcile, act adoptat în 2015 pentru a actualiza și simplifica cadrul juridic al Uniunii în materie de mărci.

Într-un interviu acordat EURACTIV, Marius Dragomir, director al Center for Media, Data and Society, CEU, cu peste 15 ani de experiență de cercetare asupra mass-media, analizează fenomenul dezinformării, ”compus dintr-o propagandă guvernamentală în creștere și de apariția unei industrii a dezinformării (misinformation), industrie care constă în platforme digitale care generează venituri prin distribuirea unui conținut viral, adesea deformat, distorsionat”. Cercetătorul remarcă și ”apetitul pentru tabloid, conținut senzațional, teoriile conspirației și altele asemenea” care alimentează popularitatea unor platforme de dezinformare.

