Rămas fără șefia Senatului, în urma ruperii coaliției de guvernare, Călin Popescu-Tăriceanu se vede trădat și de fostul ministru de externe, care a acceptat propunerea PSD de a fi liderul senatorilor.

Trădată de Călin Popescu-Tăriceanu pentru Victor Ponta, Viorica Dăncilă încearcă să-și salveze scaunul, astfel că a petrecut toată ziua de luni în Palatul Parlamentului țesând și desfăcând ițe. Ea a reușit să se răzbune, măcar pe moment pe Tăriceanu, făcând o mutare-surpriză: PSD l-a propus la conducerea Senatului pe senatorul ALDE Teodor Meleșcanu, după ce tocmai l-a dat afară de la Ministerul de Externe. Totul fără știrea lui Tăriceanu. Liberalii o propun pe Alina Gorghiu, iar, până săptămâna viitoare când e programat votul pentru noul președinte al Senatului, vor mai fi multe scandaluri și mutări.

Dăncilă a găsit și o scuză pentru trădarea lui Meleșcanu: nu e de acord cu alianța Pro România. Cârcotașii spun că, de fapt, nu s-a săturat de funcții.

Dacă tot a fost prin Parlament, premierul i-a informat pe aleșii PSD că Guvernul merge pe mâna Rovanei Plumb și a lui Dan Nica pentru funcția de comisar european. Cum Ursula von der Leyen și-a propus să aibă mai multe femei în viitoarea Comisie, Rovana Plumb pare a avea un avantaj. Însă Dacian Cioloș susține că grupul său ar putea să nu-i acorde votul în PE și cere premierului o altă propunere.

Se apropie școala și odată cu ea programul UE prin care elevii sunt încurajați să consume lapte, fructe și legume. Pentru anul școlar 2019-2020, România primeşte 17,68 milioane de euro.

Bani europeni primește România și pentru construcția unui pod peste râul Dunăre în Brăila. Comisia Europeană, prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), va investi 363,3 milioane de euro pentru construcția acestui pod, care ar trebui finalizat până în 2023.

Concediul din luna august i-a împiedicat pe românii din diaspora să se înscrie în Registrul electoral, crede șeful AEP, astfel că pregătește o ordonanță de urgență pentru a extinde termenul de înscriere: de la 11 la 15 septembrie.

Colegii de la Report.md încearcă de ceva timp să demonteze miturile propagandei ruse în R. Moldova și, de data aceasta, ne propun un reportaj despre povestea tulburătoare a înfometării la care au fost supuși moldovenii de către Moscova în perioada sovietică. #NED

Recomandarea de lectură a redacției: BBC Online - Brexit: What happens now?