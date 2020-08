Ca la fiecare alegeri, traseiștii își caută un loc călduț înainte de localele de luna viitoare.

Președintele Klaus Iohannis a declarat în mai multe rânduri că nu e de acord cu traseismul politic. Declarațiile sale sunt însă ignorate fără nicio tresărire de partidul care l-a susținut pentru câștigarea celor două mandate.

La nivel declarativ, nici premierul Ludovic Orban nu e de acord cu traseismul. Doar că nu face nimic pentru a-l stopa, deși este președintele PNL. ”Faptul că cineva pleacă din PSD este rezultatul unei decizii personale, nu este rezultatul unei tentative a PNL-ului de a determina această decizie”, explică cu o resemnare mioritică premierul Ludovic Orban.

Ce putem face noi, dacă ei vor să vină? Îi primim cu brațele deschise, în timp ce spunem că nu suntem de acord, s-ar traduce atitudinea liberalilor.

Mai ales că unii au experiență în schimbat partidele precum șosetele. Cei mai mulți primari care au venit de la PSD în ultima perioadă au fost și înainte în PNL, dar au fost "luați aproape cu japca prin Ordonanța 55 în guvernarea PSD". Și cum traseismul politic se manifestă la toate partidele, "nimeni nu e înger" conchide Orban liniștit și mulțumit.

