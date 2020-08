Măsuri de protecție tot mai contestate, infecții tot mai multe, sărăcie sau bani pentru oameni care se dovedesc a fi depășiți de situație - tabloul României la aproape o jumătate de an de criză.

Curtea de Apel București a dat un răspuns răscoalei unor cetățeni din comuna prahoveană Gornet, băgata în carantină din cauza creșterii numărului de cazuri de COVID-19. Măsura restrictivă a fost anulată cu o zi înainte de expirarea ei.

După ce a iscat rumori și critici dure, șefa DIICOT a infirmat parțial soluția de clasare a dosarului „10 august” și a dispus redeschiderea urmăririi penale în cazul foștilor șefi din Jandarmerie.

Două explozii puternice la Beirut au lăsat în urmă mii de răniți și mai mulți morți.

"U Can't Touch This”, o melodie-fenomen, lansată în anti ’90, l-a făcut pe directorul unei școli din SUA să creeze un clip video prin care să le explice elevilor cum să respecte regulile în perioada pandemiei COVID-19.

Sporuri de 40% pentru directorii DSP-urilor și de 30% pentru funcționari, în timpul stării de alertă. Aceasta este recompensa pentru Direcțiile care și-au dovedit deja incompetența.

Ieri, România a avut cel mai negru bilanț al evoluției virusului - 436 de oameni la ATI și aproape 50 de morți.

Comisia Europeană vrea să afle dacă volumul mare de date pe care Google l-ar obține de la dispozitivele Fitbit nu îi vor crea un avantaj dominant pe piața de publicitate online.

După ce "Dreapta unită” a scos PMP din alianța pentru alegerile locale din București, Nicușor Dan speră ca un posibil candidat la Primăria Capitalei din partea partidului înființat de Traian Băsescu să nu fragmenteze electoratul.

Giurgiu spune pas restricției de a închide anumite localuri la ora 23:00. Cu mască pe față, care rămâne obligatorie, giurgiuvenii se pot întoarce după ora 23:00 la terase și în sălile cu jocuri de noroc.

Fostul director general al "Apelor Române”, Victor Sandu, a fost reținut de DNA sub auzația că a primit circa un milion de euro mită pentru alocarea de fonduri necesare executării unor contracte de o anumită firmă.

Săraci și înainte, și în timpul, cel mai probabil și după pandemie. Cam asta este situația cu care se confruntă zi de zi o parte din copiii din România. O cercetare realizată de World Vision România arată că peste 60% dintre părinți nu au lucrat, iar 40% dintre cei chestionați nu au reușit să asigure deloc sau au asigurat parțial alimentele, medicamentele sau produsele de igienă. La capitolul școală online, 40% dintre copii sunt repetenți.

Germania redeschide școlile și mai mulți medici spun că riscul de infectare cu COVID-19 în instituțiile de învățământ este scăzut.

Recomandare de lectură: IFLScience - Chances Of Societal Collapse In Next Few Decades Is Sky High, Modelling Suggests