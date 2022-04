Discursul lui Zelenski din Parlamentul României chiar după vizita la Bucea, unde sute de localnici au fost uciși de soldații ruși, contrastează puternic cu atitudinea oficialilor români care au vrut doar să bifeze „un must”.

Așa cum ne-a obișnuit, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a rostit un discurs puternic în Parlamentul României și a prezentat imagini de la Bucea, unde fusese chiar înainte de intervenția video pentru a evalua situația din orașul distrus de soldații ruși, care au ucis sute de civili.

La polul opus, nici președinții celor două Camere nu s-au dezis, folosind prilejul pentru mici împunsături. Pregătirile tehnice au fost și ele superficiale, astfel că nu s-a auzit începutul discursului președintelui ucrainean. Totul a dat impresia că parlamentarii au dorit doar să bifeze un moment, nu că ar fi real preocupați de războiul din Ucraina. Ei au „războaiele” lor mărunte.

Diana Șoșoacă și George Simion au boicotat discursul, preferând să facă live pe Facebook pentru a critica decizia invitării președintelui Zelenski.

Ucraina luptă pentru libertatea sa și a Europei, în timp ce România ar trebui să lupte pentru democrația sa care e din ce în ce mai fragilă.

Nici premierul, nici ministrul de interne nu s-au deranjat să ofere vreo reacție după dezvăluirile jurnalistei Emilia Șercan privind operațiunea de kompromat împotriva sa orchestrată chiar de către autoritățile statului. Nici alți politicieni importanți din coaliția guvernamentală nu au avut nicio reacție.

E cumplit de îngrijorător faptul că premierul Nicolae Ciucă alege tăcerea, mai ales că atacul asupra Emiliei Șercan are loc după ce jurnalista l-a acuzat că și-a plagiat teza de doctorat.

