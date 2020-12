PSD a decis să încheie legislatura 2016-2020 din Parlament așa cum a început-o.

Timp de patru ani de zile, cu un ajutor mai mic sau mai mare și din partea celorlalte formațiuni, PSD a reușit să transforme mare parte din legislația română într-o "cacofonie". Ultimul tun l-au dat ieri, atunci când au adoptat o lege ținută mult timp în sertare și care prevede că evazioniștii fiscali pot scăpa de închisoare dacă achită prejudiciul.

Nici Curtea Constituțională n-a stat degeaba, astfel că a decis că legea privind impozitare cu 85% a pensiilor speciale care depășesc suma de 7.001 lei este neconstituțională.

Vaccinul împotriva noului coronavirus ar putea ajunge în Românie între Crăciun și Anul Nou, spune Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare.

Călin Popescu Tăriceanu, rămas recent în fără căruței politice, a fost trimis în judecată de Parchetul General pentru abuz în serviciu și complicitate la comiterea infracțiunii de uzurpare de calități oficiale.

Dan Barna și Ludovic Orban, "speranțele” unei altfel de politici, au ajuns la o săptămână după alegeri să se certe prin declarații publice și comunicate de presă. Din lupta acestora pentru funcții începe să se vadă tot mai clar că supraviețuirea politică a celor doi depinde de funcții. Văzuți din ce în ce mai prost de partidele pe care le conduc, Barna și Orban riscă să o ia pe urmele lui Victor Ponta dacă nu se agață de funcții.

Camera Deputaților a adoptat proiectul de Lege privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antițigănismului, inițiat în 2019 de deputați de la toate partidele parlamentare, mai puțin PNL. Când i s-a cerut un punct de vedere, Guvernul a spus că legea aduce atingere Constituției pentru că "se urmărește reglementarea unor măsuri speciale, în scopul combaterii unor comportamente rasiale, doar pentru o anumită minoritate a statului, și anume pentru romi".

Comisia Europeană dezvăluie un set de reglementări țintite în special către giganții digitali globali. Două regulamente europene vor reforma limitele în care trebuie să se încadreze marile platforme digitale.

