Liviu Dragnea a ieșit din închisoare la fel cum a intrat și, cel mai probabil, ”va otrăvi” și mai mult în perioada următoare discursul din spațiul public românesc.

Insistența fostului lider al PSD de a-și strămuta dosarul de la București în provincie a dat roade. Tribunalul Giurgiu a decis eliberarea sa condiționată, stabilind că Liviu Dragnea s-a îndreptat în penitenciar. La ieșire, Dragnea a arătat că procurorul de caz a avut dreptate atunci când a susținut că acesta ”nu pare că și-a asumat pedeapsa”.

Avide de un ”șou” ieftin și facil, televiziunile au dat năvală la poarta Penitenciarului Rahova pentru a surprinde primele declarații ale fostului lider al PSD. Declarațiile au arătat că Dragnea a ieșit din închisoare la fel cum a intrat: un populist care vântură știri false și jumătăți de adevăr. Cum este vară și televiziunile nu au ce rula, e de așteptat ca fostul președinte al social-democraților să fie ”curtat” pentru a-și exprima nemulțumirile și pentru a relua vechile lui marote. În plină ”dictatură feroce”, Dragnea va putea să vorbească liniștit de statul paralel, de țara prosperă pe care a lăsat-o în urmă sau de dușmanii săi.

Foștii colegi nu s-au arătat prea bucuroși de libertatea fostului lider, care amenință cu dezvăluiri. Cu excepția lui Carmen Dan și a lui Codrin Ștefănescu, social-democrații au privit de la depărtate spectacolul ieftin al celui care mai speră să aibă o șansă în politică. Mai mulți membri ai PSD, inclusiv Vasile Dîncu, i-au transmis că nu mai are loc în partid. Și Dragnea știe acest lucru, iar profilul său nu-l recomandă pentru a înființa o nouă formațiune, astfel că va bântui o perioadă PSD și-și va plânge de milă în amintirea vremurilor glorioase. Până la următorul dosar.

