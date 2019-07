Crimele de la Caracal nu sunt un episod izolat, ci rezultatul unui sistem eșuat și al unor mentalități învechite și sexiste.

Din informațiile de până acum - culese mai ales pe surse, întrucât autoritățile nu prea au considerat necesar să dea explicații privind modul defectuos în care mai multe instituții au acționat în cazul Alexandrei și, mai înainte, al Luizei - rezultă un eșec cumplit al instituțiilor statului care au menirea de a-și proteja cetățenii.

Un raport al MAI arată că poliţistul care a discutat cu Alexandra, atunci când a sunat la 112 pentru a cere ajutor, a avut o atitudine refractară şi nu a dat dovadă de implicare pentru a obţine mai multe date privind locul în care e sechestrată.

”Bine, bine, stai acolo! Nu mai ține linia ocupată”, a fost replica rece a polițistului, deranjat probabil de la treburi mai importante. Mai importante decât viața unei fete.

Statul român este incapabil să-și apere cetățenii, este sexist și are o atitudine medievală, spune fostul ministru al Justiției, Raluca Prună. Adevărat, dar nu doar statul e de vină. Să ne amintim de profesorul de la Teologie și explicațiile lui halucinante despre plăcerea violului.

Indiferența față de violențele împotriva femeilor e demonstrată și de experimentul social făcut de doi tineri din Ploiești. Ei au pus în scenă un conflict dintre un băiat și o fată, dar, din zecile de persoane care urmăresc pasiv întâmplările, doar două intervin pentru a aplana conflictul.

Directorul STS, Ionel-Sorinel Vasilca, și-a dat demisia pentru a nu afecta imaginea instituției, în timp ce social-democrații o țin din aberație în aberație. După un CEx fără conferință de presă la final, Eugen Teodorovici a dat vina pe protestatari pentru lipsa de modificări în sistemul eșuat care a permis crimele de la Caracal.

În acest context clocotitor, CCR a decis, după mai multe amânări, să declare neconstituționale modificările făcute de PSD-ALDE la codurile penale.

Colegii de la Report.md scriu despre cancerul de col uterin, al doilea, după cel mamar, care afectează mii de femei și despre criticile celor care se opun vaccinării, deși imunizarea împotriva virusului HPV ar diminua numărul îmbolnăvirilor. #NED

Recomandarea de lectură a redacției: Der Spiegel: To Russia With Love - Relations with Moscow Emerge as German Election Issue