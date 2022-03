Putin continuă războiul din Ucraina, deși izolarea economică îi va slei pe ruși. După Ucraina, și Republica Moldova semnează o cerere de aderare la Uniunea Europeană.

Președintele rus Vladimir Putin susține că invazia se desfășoară „conform planului”. Trupele rusești bombardează în continuare ținte civile, în timp ce politicienii au o retorică belicoasă. Speranțele celor din Occident privind o înlăturare a lui Putin de către cineva din cercul apropiat sunt destul de slabe. Cei care mișcă în front sunt imediat descurajați. Site-urile Lukoil, inclusiv din România, nu mai sunt disponibile, imediat după ce șefii companiei s-au pronunțat împotriva războiului. Iar rușii obișnuiți ies în număr prea mic să protesteze, dar se înghesuie la Ikea și alte companii occidentale care și-au anunțat ieșirea de pe piața rusă.

Agențiile de rating Fitch și Moody's au retrogradat Rusia cu șase trepte, până în categoria „junk”, afirmând că sancțiunile occidentale vor afecta economia și pun sub semnul întrebării plata datoriilor guvernamentale.



Boicotul nu-i ocolește nici pe sportivii ruși, eliminați din aproape toate competițiile internaționale. Afectați sunt și cei din Belarus, după ce regimul de la Minsk a sprijinit invazia din Ucraina.

În acest climat nesigur, R. Moldova și Georgia au decis să semneze o cerere de aderare la Uniunea Europeană, urmând exemplu Ucrainei. Procedurile sunt însă de durată, iar reformele dureroase.

39 de state, inclusiv România, au inițiat un demers comun de sesizare a Procurorului Curții Penale Internaționale cu privire la anchetarea infracțiunilor de genocid, crime de război și crime împotriva umanității comise pe teritoriul Ucrainei, inclusiv în contextul războiului de agresiune declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a venit în România pentru a saluta eforturile românilor care au sărit în ajutorul refugiaților. Prilej pentru președintele Klaus Iohannis să spună că dependența de gazul rusesc trebuie încheiată. Declarația sa e în concordanță cu cele ale omologilor europeni, dar asta ar fi trebuit să se întâmple mult mai devreme.

David Muniz, Chargé d’ Affaires al Ambasadei SUA la București, scrie, într-un editorial, că "actul barbar" de invadare a Ucrainei "nu se va termina cu bine pentru Vladimir Putin".

„Invazia aceasta va da greș, Ucraina va rămâne în picioare. Putin și lacheii săi nu au reușit decât să întărească determinarea noastră, să unească membrii NATO și mai mult și să dezvăluie latura cea mai bună a popoarelor noastre”, mai spune diplomatul american.



