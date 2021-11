România e la un pas de a fi condusă de o coaliție guvernamentală cu ”majoritate solidă”. Numele miniștrilor propuși nu prevestesc nimic bun, amintind mai degrabă de ”selecția” nomenclaturii comuniste.

Kelemen Hunor: "Nu e posibil să stăm cu pantalonii dați jos până la genunchi și să așteptăm poștașul".

Rareș Bogdan: "Nu pot să stau capră la piața din Buzău".

Cele două declarații surprind foarte bine atmosfera în care s-au desfășurat negocierile dintre PSD și PNL, două partide care au mai guvernat împreună, apoi s-au înjurat birjărește, pentru a se ”înfrăți” din nou acum, când vin banii din PNRR și s-a demarat un nou program cu dedicație pentru primarii cuminți, numit pompos Anghel Saligny.

Cioloș promite că USR va folosi toate pârghiile din Parlament și din Parlamentul European pentru a se asigura că banii din PNRR vor finanța proiect de modernizare și "nu vor ajunge în conturile clientelei PNL - PSD". Greu de luptat cu urmașii FSN.

PNL ”a înfrânt” glorios și a ajuns vioara a doua într-un guvern cu social-democrații, condus de un fost general. Dacă Băsescu îl avea pe Boc, Iohannis îl va avea pe Ciucă. Și un guvern în care au fost împinși mulți oameni de partid fără nicio pregătire care să-i recomande pentru posturile respective.

Singura femeie din guvern a primit un minister care fie va fi inutil pentru populație - dar util pentru a mai da niște sinecuri, fie - cum se tem unii - se va uita la modelul ungar sau polonez.

Din noul guvern va face parte și Sorin Grindeanu - premierul OUG 13, în timp ce la Economie avem un fost fotbalist, suspectat de blat. Întrebat ce-l recomandă pe senatorul Marius Humelnicu pentru acest post, Marcel Ciolacu s-a cam încurcat, a spus că e inginer și că a fost recomandat de filiala de la Galați. Să fie primit.

Suspendat la un moment dat din funcția de purtător de cuvânt al PSD după ce a înjurat jurnaliști, Lucian Romașcanu revine în forță la Cultură. Nu că predecesorul ar fi fost mai breaz.

Nici liberalii nu au propus oameni competenți, ci au mers pe aceeași rețetă a intereselor unor lideri locali, care și-au impus oamenii în guvern.

Cel mai bun exemplu e Daniel Cadariu, un anonim care va conduce noul minister al IMM-urilor și Turismului. Pe Cadariu îl recomandă Gheorghe Flutur. Atât.

Ministerul apărării va fi condus de sociologul Vasile Dîncu. Competențe: a făcut armata (sic!).

Dintr-un astfel de guvern nu putea lipsi un fost condamnat penal. Marian Neașcu revine în prim-planul politicii românești, după o condamnare penală și o plecare la Pro România. Să fie primit.

Ce ar putea face un guvern condus de un fost general și populat cu astfel de personaje? Nimic bun pentru oameni. Noroc că președintele PSD Marcel Ciolacu a avut ”un freudian slip” care surprinde exact motivul din spatele acestei alianțe complet dezinteresată de nevoile românilor: ” ... decizia majoritară a fost ca domnul Dîncu să fie desemnat din partea PSD să ocupe portofelul de ministru al Apărării”.

Un singur om e mulțumit de această ”majoritate solidă”. Elefanții din încăpere au devenit invizibili.

Tot acest tablou sumbru i-a dus pe mulți cu gândul la ”Congo”, dar se poate și mai aproape. Artista Andreea Molocea ne povestește experiența emigrării și pasiunea pentru artă descoperită la Praga.

Recomandarea de lectură a redacției: Der Spiegel - Study Finds Link Between Far Right and High Corona Rates in Germany