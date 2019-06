Dacian Cioloș este președintele Grupului Renew Europe din PE, Iohannis vrea urgent vot anticipat și prin corespondență, iar pesediștii sunt atât de grăbiți să ajungă în concediu, încât nu-și mai votează nici propriile legi.

Dacian Cioloș, proaspăt intrat în Parlamentul European prin Alianța 2020 USR PLUS, devine președintele Renew Europe, fiind primul român care va conduce un grup politic din PE. #Time2Vote

Klaus Iohannis a cerut Guvernului să facă pași mai rapizi spre implementarea votului anticipat și a votului prin corespondență până la alegerile prezidențiale. În replică, PSD i-a spus că ,,bate la uși deschise", pentru că deja se lucrează la asta.

Aceiași pesediști care spun că lucrează pentru binele țării au dat cu stângul în dreptul ieri, când s-a votat reexaminarea legii pensiilor. Luați probabil de valul concediilor, aceștia au absentat masiv de la votul din Senat, astfel că legea a fost respinsă.

Tot în spiritul concediilor, Comisia pentru politică externă trebuia să adopte o declarație a Parlamentului privind situația din Republica Moldova, dar, pentru că parlamentarii nu s-au prezentat la muncă, actul nu a putut fi supus votului din lipsă de cvorum. Ulterior, deputatul PNL Ben-Oni Ardelean i-a numit pe jurnaliști "nesimțiți" și "tupeiști" pentru că au îndrăznit să se revolte că nu au avut acces în sala de ședință.

Tăriceanu nu se dezminte și, după ce a reușit să își ducă partidul la un scor rușinos la europarlamentare, tot insistă că el trebuie să fie candidatul PSD-ALDE la alegerile prezidențiale.

Macedonia de Nord și-a luat, deocamdată, gândul de aderare la UE, după ce Consiliul Afaceri Generale de la Luxemburg a amânat o decizie în acest sens pentru luna octombrie.

Recomandare de lectură: IFLScience - UK Sets New Target Of Net Zero Emissions By 2050 Becoming The First G7 Country To Do So