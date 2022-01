Un nou an, același haos peste România. Un haos organizat sub umbrela unei așa-zise coaliții care vrea binele țării. Doar că și drumul spre Iad e pavat cu bune intenții.

PNL și PSD au împins la greu bani către presă pentru propagandă. Nu mai puțin de 4 milioane de euro au dat cele doua partide către presă de când sunt în coaliție. În plus, social-democrații refuză sistematic să ofere informațiile de interes public, deși în instanță partidul pierde proces după proces.

Noul an i-a prins pe aproape toți politicienii preocupați de creșterea prețurilor la energie. Cum de la vorbă la faptă e drum lung pentru aleșii noștri, aceștia au rămas încă la stadiul de promisiuni și asigurări că totul va fi bine. A venit rândul ministrului Justiției să intervină în criză, acesta cerându-i procurorului general să ia măsuri pentru a descoperi, preveni și combate eficient orice tip de activitate infracțională ce ar putea fi desfășurată în contextul facturilor la energie.

Codașă la vaccinarea anti-COVID în UE și la mai bine de un an de la debutul campaniei de vaccinare pentru populația adultă, România se pregătește să vaccineze copii între 5 și 11 ani. Statisticile arată că părinții, în mare parte, sunt sceptici, iar deznodământul nu poate fi greu de anticipat.

Haosul din educație continuă. Nici n-a început bine școala, că deja deciziile care privesc funcționarea ei sunt schimbate de la o oră la alta. Dacă până joi seară unitățile funcționau în funcție de rata de vaccinare a profesorilor și incidența cazurilor din localitate, acum se va decide cum vor face elevii ore în funcție de câte paturi COVID sunt ocupate în județ.

Statele baltice discută cu aliații NATO în legătură cu creșterea desfășurărilor militare pe teritoriul lor pentru a descuraja Rusia, a declarat miercuri prim-ministrul Estoniei.

