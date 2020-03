În România au decedat în două zile primii șapte morți din cauza COVID-19.

Cei șapte români de decedați duminică și luni erau în vârstă și sufereau de mai multe boli. Numărul cazurile confirmate a trecut de 500, astfel că România a intrat în ”zona galbenă”.

Autoritățile se pregătesc de ce-i mai rău, fapt care-i va afecta și pe alți bolnavi. De astăzi sunt suspendate internările pentru intervenții chirurgicale și alte tratamente și investigații medicale spitalicești, care nu reprezintă urgență și care pot fi reprogramate. De asemenea, se suspendă consultațiile programate și programabile, în structurile ambulatorii ale spitalelor publice și private.

La Spitalul Județean din Suceava, unde au murit doi pacienți infectați cu noul coronavirus, 52 de cadre medicale au contractat virusul. Spitalul trebuie dezinfectat, iar cadrele medicale intră în autoizolare.

Președintele Klaus Iohannis a ieșit cu un mesaj adresat în special pensionarilor, pe care i-a rugat să stea în case. Totodată, el a anunțat că urmează ”săptămâni critice”, care vor pune la grea încercare toate capacitățile statului, dar și rezistența noastră morală și emoțională.

În acest climat tensionat, vicepremierul Raluca Turcan s-a trezit să pună paie pe foc, susținând că se ia în calcul amânarea anului școlar. Declarația a fost infirmată categoric de ministrul educației, Monica Anisie.

Situația rămâne critică în Italia, chiar dacă numărul morților a mai scăzut puțin luni. În schimb, în Spania numărul de noi cazuri și de decese provocate de COVID-19 continuă să crească.

S-a înregistrat și primul deces în instituțiile europene: un angajat italian de aproximativ 40 de ani al Parlamentului European.

Germania a început să primească pacienți din Italia și Franța. Guvernul de la Berlin intenționează să dubleze numărul paturilor de la terapie intensivă.

Recomandarea de lectură a redacției: BBC Online - Coronavirus: The fake health advice you should ignore