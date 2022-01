Noul val COVID nu se lasă așteptat, Klaus Iohannis se luptă prin comitete și comiții cu schimbările climatice, iar prețurile de referință la gazele naturale în Europa au crescut cu peste 30%.

Valul 5 de COVID-19 a început să își facă simțită prezența. În numai 24 de ore, România a înregistrat un număr dublu de infectări, iar viitorul nu foarte îndepărtat nu arată nici el prea bine.

Începutul de an l-a prins "ocupat" pe președitele Klaus Iohannis. Administrația Prezidențială a informat că șeful statului a înființat un grup de lucru pentru combaterea schimbărilor climatice.

Secretarul american de stat Antony J. Blinken a discutat luni cu aliații de pe flancul estic al NATO, care sunt membri ai Formatului București (B9), anunță Departamentul de Stat.

Prețurile de referință la gaze naturale pe piața europeană au înregistrat marți o creștere de peste 30%, dat fiind că livrările reduse din Rusia au relansat îngrijorările privind o posibilă criză energetică când urmează o perioadă cu temperaturi mici

La cererea Republicii Moldova, Comisia Europeană a adoptat o propunere privind o nouă operațiune de asistență macrofinanciară (AMF) în valoare de până la 150 milioane de euro.

Recomandare de lectură: IFLScience - Apple Pays Engineers Huge Bonuses To Stop Them Defecting To Meta