Experți de la News Literacy Projec explică de ce George Soros și Bill Gates sunt pentru conspiraționiști "autorii" pandemiei, masca de protecție ar putea să ne acopere fețele și în anumite spații publice și Parlamentul se pregătește de parlamentare.

Teoriile conspirației au nevoie de un actor pe care să dea vina, care să sprijine dezbaterea „noi versus ei”, iar persoane bogate, influente, precum George Soros și Bill Gates, se potrivesc stereotipului unei figuri puternice, care lucrează din umbră.

Premierul Ludovic Orban anunță că masca de protecție (spre dezamăgirea conspiraționiștilor) ar putea deveni obligatorie și în anumite spații deschise.

Secretarul de stat pentru afaceri europene din MAE german, Michael Roth, consideră că este o măsură bună condiționarea fondurilor europene de respectarea statului de drept.

Ludovic Orban este chemat din nou în Parlament de PSD pentru a da explicații cu privire la gestionarea pandemiei, începerea școlii și organizarea alegerilor.

O persoană din comuna prahoveană Gornet, zona băgată în carantină din cauza numărului mare de infecții cu COVID-19, a plecat la mare. Escapadă îl costă un dosar penal.

Legea prin care trio-ul PSD, ALDE și UDMR vrea ca Parlamentul să stabilească data alegerilor locale a trecut de votul Senatului și urmează să ajungă în Camera Deputaților.

Comisia Europeană a aprobat o investiție în valoare de 47 de milioane de euro pentru construcția spitalului regional de urgență de la Craiova, acesta urmând să fie gata în 2026.



Alte știri:

Cresc alocațiile, spune ministrul de Finanțe;

Concursul Internațional George Enescu se mută online;

CE prelungește scutirea temporară de taxe vamale și de TVA la importurile de dispozitive medicale;



Istoria unui sezon izbăvitor pentru Liverpool în Premier League;

Parlamentarii germani solicită un test obligatoriu pe aeroporturi;

Parteneriate între regiunile UE privind acțiuni de reacție și de redresare inovatoare;

Recomandare de lectură: IFLScience - Against NASA Wishes, The Apollo 11 Joysticks Just Sold At Auction For A Huge Sum