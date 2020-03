România a intrat în stare de urgență în încercarea de a limita răspândirea noului coronavirus.

După Revoluție, România a mai fost o dată în stare de urgență, cu ocazia ”Mineriadei” din 1999. Acum, situația este alta, iar starea de urgență va permite autorităților să ia decizii mai rapide în lupta împotriva COVID-19. Să sperăm că unii factori de decizie nu vor recurge la abuzuri sub protecția măsurilor excepționale instituite prin starea de urgență.

Numărul total al infecțiilor ajunge la 168, dar s-au făcut destul de puține testări față de alte state europene. Printre ei se numără și un deputat liberal.

Odată cu instituirea stării de urgență, Spitalul Clinic Colentina a devenit centru pentru tratarea pacienților infectați cu noul coronavirus SARS – CoV2. Pentru a veni în ajutorul populației, unitatea spitalicească a lansat un serviciu online gratuit de evaluare medicală la distanță, prin intermediul căruia medicii pot oferi recomandări medicale.

Pentru cei care au stări de anxietate din pricina virusului, Colegiul Psihologilor – filiala Constanța oferă gratuit 24/7 consiliere psihologică prin telefon.



Pe lângă lupta împotriva COVID-19, autoritățile trebuie să ia măsuri și pentru a ajuta mediul economic, unele sectoare fiind deja afectate de situație. Ministrul finanțelor, Florin Cîțu, a anunțat o serie de măsuri pe care le va adopta Agenția Națională de Administrare Fiscală pentru sprijinirea mediului de afaceri în următoarea perioadă.

Leul a început prost săptămâna, depreciindu-se luni cu 0,68 bani față de euro (0,14%), astfel că moneda europeană a atins un nou maxim istoric.

Toate statele europene iau măsuri dure pentru a face față ”războiului sanitar”, după cum l-a numit Emmanuel Macron. De teama COVID-19, Europa se închide în case, uitându-se cu groază la Italia, care continuă să înregistreze record după record în privința persoanelor decedate.

Reacția Comisiei Europene a fost de anemică până acum. După ce mai multe state membre au impus restricții de călătorie sau chiar și-au închis granițele, Executivul de la Bruxelles vrea să introducă o restricție pentru 30 de zile a călătoriilor către UE în încercarea de a stăpâni epidemia de coronavirus.

Totodată, Comisia a oferit un sprijin financiar în valoare de până la 80 de milioane de euro către CureVac, un dezvoltator de vaccinuri inovatoare din Tübingen, Germania, pentru a intensifica dezvoltarea și producția unui vaccin împotriva COVID-19.

În această perioadă, ”înfloresc” și știrile false, numeroși nespecialiști oferind sfaturi celor afectați de coronavirus sau care se tem de contractarea lui.

Recomandarea de lectură a redacției: Spiegel Online - Coronavirus in Italy: Reports from the Frontlines of COVID-19