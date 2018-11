Social-democrații nu au reușit nici la ultimul CEx să stea drepți în fața lui Liviu Dragnea, care a șters pe jos cu cine a vrut. Nici statele membre și PE nu au reușit să ajungă la un acord privind bugetul Uniunii. Fiecare cu eșecul lui.

Bărbații adevărați din PSD au lăsat-o singură pe Gabriela Firea, după ce au mirosit că Liviu Dragnea e greu de ucis. Încercând să joace cartea onoarei înainte de un CEx în care urma să fie mazilită, Firea a anunțat că demisionează din funcția de președinte interimar al PSD București, în semn de protest față de "blocajul" creat de Liviu Dragnea la această organizație.

Gestul său n-a impresionat partidul, Comitetul Executiv Național luând decizia de a o lăsa și fără celelalte două funcții deținute: vicepreședinte PSD și președinte al PSD Ilfov.

O umilire totală a suferit și Mihai Fifor. Semnatar al scrisorii care cerea retragerea lui Dragnea, Fifor a fost forțat să demisioneze de la Ministerul Apărării, după care a apărut la conferința de presă de după CEx, pentru a explica cum a făcut acest gest întrucât are treabă la partid.

În timp ce noul ministru pentru Afaceri Europene, George Ciamba, dădea asigurări la Bruxelles că România e pregătită să preia Președinția Consiliului UE, schimbările făcute în Guvern nu ajută la îmbunătățirea imaginii Cabinetului Dăncilă și nici nu aduc mai multă expertiză.

După ce ar fi făcut treabă bună la Muncă, Lia Olguța Vasilescu a fost transferată să gestioneze dezastrul de la Transporturi, la Dezvoltare a fost adus playboy-ul Ilan Laufer - dat afară din Guvernul Grindeanu pe motiv de agendă proprie -, iar pucistul Niculae Bădălău a fost recompensat cu Ministerul Economiei, pentru a uita de conspirații împotriva liderului PSD. Nici celelalte numiri nu prevestesc nimic bun.

Parcă se potrivește de minune la sfârșitul zilei statistica Eurostat: România rămâne ”lider” în UE la numărul de case fără toaletă cu apă curentă.

Tot din UE vine o știre care ar putea afecta și Președinția română a Consiliului. Nu s-a ajuns la un acord privind bugetul pe 2019, astfel că Executivul european trebuie să vină cu o nouă propunere. Dacă nu va exista o înțelegere până la finalul anului, România trebuie ”să fie pregătită să gestioneze o situație de criză”, avertizează eurodeputatul Siegfried Mureșan. #PE

