13 țări din NATO desfășoară un exercițiu la Marea Neagră, care constă în acțiuni contra minelor. SUA, Canada și Marea Britanie participă la acesta, potrivit unui comunicat oficial al Ministerului Apărării din Bulgaria.

„A șaptea activare a Grupului naval pentru combaterea minelor marine din Marea Neagră (MCM Black Sea) a început cu o ceremonie oficială în portul Constanța. Grupul va include dragorul Shkval din Marina Republicii Bulgaria, comandat de căpitanul de rang III Svetoslav Andonov, două nave din Marina Română și o navă din Marina Republicii Turcia”, a anunțat Ministerul bulgar al Apărării, scrie „Sega” (Bulgaria).

Până pe 10 octombrie, dragorul de mine Șkval, alături de celelalte nave ale grupului de acțiune împotriva minelor, va participa la exercițiul multinațional „Poseidon 25”. Exercițiile anuale din seria „Poseidon” sunt concepute pentru a îmbunătăți interoperabilitatea în domeniul acțiunii împotriva minelor și sunt organizate consecutiv de către forțele navale din România și Bulgaria.

La ediția din acest an a exercițiului, găzduit de România, participă personal militar și nave din treisprezece țări partenere - România, Belgia, Bulgaria, Canada, Franța, Grecia, Italia, Polonia, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Olanda, Statele Unite, Suedia și Turcia, precum și din două structuri ale NATO - Comandamentul Maritim Aliat (MarCom) și Centrul de Excelență pentru Lupta Contra Minelor.

În episoadele pe mare, dragorul de mine Shkval va efectua misiuni de recunoaștere și supraveghere a minelor în derivă și a obiectelor asemănătoare minelor, acțiuni antimine în anumite zone, exerciții comune, îmbunătățirea interoperabilității și creșterea conștientizării situației maritime.

MCM Black Sea a fost înființată prin semnarea unui memorandum între Bulgaria, România și Turcia la începutul anului 2024, cu scopul de a garanta siguranța traficului maritim și de a contracara amenințarea reprezentată de minele marine.

Ziarul „Sega” amintește:

În noiembrie 2023, ministrul de atunci al Apărării din Bulgaria, Todor Tagarev, a declarat că operațiunea contra mine planificată în Marea Neagră cu aliații România și Turcia nu va încălca Convenția de la Montreux. El a asigurat că accentul în cadrul operațiunii va fi pus pe rutele navelor comerciale. Cu toate acestea, ministrul a precizat, de asemenea, că acesta va fi un fel de răspuns al NATO la comportamentul periculos al Rusiei în regiune.

Cu puțin timp înainte de Tagarev, într-o declarație fără precedent, NATO a condamnat Moscova și a anunțat: „Noua zonă maritimă de amenințare militară sporită creată de Rusia cuprinde apele din zona exclusivă a Bulgariei, membră NATO, ceea ce creează noi riscuri de neînțelegeri și escaladare.”

Convenția de la Montreux este din anul 1936 și acordă Turciei autoritatea de a reglementa trecerea navelor militare care nu provin din statele Mării Negre prin strâmtoarea Bosfor și Dardanele. În cazul unui conflict militar, Ankara are dreptul de a închide căile maritime. În timp de pace, conform Convenției, există restricții privind tipul și durata șederii navelor militare în Marea Neagră.

Tagarev a adăugat la acea vreme că securitatea în Marea Neagră a fost și subiectul reuniunii Consiliului Nord - Atlantic cu ambasadori, desfășurată la Evksinograd, lângă Varna. Principalele probleme din această regiune sunt cauzate de politica agresivă a Rusiei, care blochează traficul maritim, împiedică utilizarea zonei noastre economice exclusive și creează riscuri pentru securitatea noastră, a subliniat ministrul, evidențiind că acest lucru este absolut inacceptabil pentru Bulgaria.

Pe lângă operațiunea de deminare cu România și Turcia, lucrăm și la achiziționarea accelerată a sistemelor de rachete antinavă de coastă, a adăugat Tagarev la acea vreme. Acestea nu au fost încă achiziționate.

Intrarea navelor de război rusești în zona economică exclusivă a țărilor de la Marea Neagră, inclusiv în cea a Bulgariei, precum și declararea zonelor de avertizare în acestea, periculoase pentru navigație, este inacceptabilă și dăunează intereselor economice și financiare ale țării noastre și ale cetățenilor bulgari. Acest lucru a fost arătat de partea bulgară la începutul lunii august 2023, în timpul consultărilor privind principiile de bază pentru realizarea păcii, care au avut loc la Djedda (Arabia Saudită), a anunțat Ministerul Afacerilor Externe (MAE).

Sursa: Rador Radio România