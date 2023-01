UE a oferit vaccinuri Chinei, dar guvernul le-a respins, susținând că situația este "sub control".

China suferă o explozie a infecțiilor cu coronavirus care, departe de a se diminua, este posibil să crească în următoarele săptămâni odată cu venirea Anului Nou și deplasările ulterioare din orașe în zonele rurale pentru a-l sărbători. Spre deosebire de acum trei ani, când a izbucnit pandemia, lumea are acum vaccinuri pentru a face față Covidului. Deci, ce a provocat această nouă criză de sănătate în țara asiatică?, se întreabă publicația spaniolă 20 Minutos.

În noiembrie 2022, zece persoane au murit mor în incendiul unei clădiri rezidențiale din orașul Urumqi, iar cetățenii au dat vina pe autorități pentru inacțiune din cauza restricțiilor dure la care erau supuși. Evenimentului i s-a răspuns ulterior cu proteste fără precedent în țară și guvernul a acceptat în cele din urmă să ridice controversata politică "zero Covid" pe care o aplica de aproape trei ani și care se bazează pe izolare îndelungată, teste zilnice în zone urbane întregi și alte măsuri draconice de prevenire în orașe precum Shanghai.

În cadrul demontării acestei politici, începând de lunea viitoare, coronavirusul va înceta să mai fie o boală de categoria A pentru a deveni categoria B. Aceasta va însemna că cei care ajung în țară vor trebui să prezinte un PCR negativ efectuat cu 48 de ore înainte de începerea călătoriei, dar nu vor mai fi obligați să intre în carantină. De asemenea, nu se va face monitorizarea celor infectați sau a contactelor apropiate ale acestora și nici nu se vor stabili zone cu risc ridicat sau scăzut în funcție de numărul de infecții.

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) asigură că China are 87% din cei 1.400 de milioane de locuitori vaccinați cu două injecții, dar doar 55% au o doză de rapel, procent care se reduce la 40% în cazul celor peste 80 de ani. În acest context, a patra doză nu a fost autorizată la nivel general. Acest lucru se întâmplă în paralel cu o imunitate foarte scăzută față de infecțiile anterioare.

Experții vorbesc despre o virulență mai mică a tulpinilor actuale, dar mai contagioasă, ceea ce face mai probabil ca acestea să ajungă la un număr mai mare de persoane vulnerabile și cele cu patologii anterioare, punându-le viața în pericol. "Virusul va fi foarte greu de oprit doar cu măsuri publice și sociale", a spus directorul executiv al Programului de Urgență al OMS, Michael Ryan, care a insistat asupra importanței ca această țară să acorde prioritate vaccinării celor mai vulnerabili.

"Accentul principal s-a mutat pe vaccinare, în special a celor mai slabi. Chiar și cu o variantă precum Omicron, vaccinarea este strategia de ieșire pentru a reduce impactul, așa cum s-a făcut în Japonia, cu rate mari de vaccinare la cei vulnerabili", a subliniat Ryan.

Alături de schemele incomplete de vaccinare, China adaugă că a autorizat doar utilizarea a două vaccinuri pe teritoriul său, ambele de la companii locale. Acestea sunt Sinovac și Sinopharm, a căror eficacitate împotriva subvariantelor Omicrom, conform OMS, abia ar depăși 51%.

"Vaccinurile cu vectori virali, cu proteine, sunt foarte bune pentru a proteja împotriva bolilor severe, spitalizării și decesului. Dar vaccinul neactivat, așa cum este cazul celui chinezesc, necesită o a treia doză pentru a obține beneficii maxime", a subliniat directorul Departamentului de Imunizare al OMS, Katherine O'Brien. "Nu vorbim despre o doză de rapel, ci mai degrabă că o a treia doză este necesară pentru ca schema să fie eficientă, iar majoritatea populației chineze a luat doar două", a subliniat el. Vaccinul neactivat, ca și în cazul celui chinezesc, necesită o a treia doză pentru a obține beneficiul maxim. Și majoritatea populației chineze a primit doar două.

Din toate aceste motive, organizația a recomandat Chinei producerea în interiorul granițelor sale a unui vaccin ARN mesager, de tipul Pzifer și Moderna care se aplică în Occident. Cu scopul de a ajuta țara să facă față acestui val de infecții, Comisia Europeană i-a oferit vaccinuri împotriva Covid-19.

"În lumina situației din China, comisarul [Stella] Kyriakides și-a contactat omologii chinezi pentru a oferi solidaritatea și sprijinul UE. Aceasta include expertiză în sănătatea publică și, de asemenea, donații de vaccinuri adaptate variantelor", a explicat marți un purtător de cuvânt al blocului comunitar.

Cu toate acestea, Beijingul a respins donația, potrivit cotidianului "Financial Times". Prin intermediul Ministerului de Externe, guvernul a susținut că nu are nevoie de vaccinuri europene, argumentând "puterea eficacității clinice" a acoperirii "vaste" cu vaccinurile sale interne. "Situația epidemiologică este pe drumul cel bun în China și este sub control", a declarat purtătorul de cuvânt al ministerului, Mao Ning.

