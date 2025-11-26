La mai bine de o lună după senzaționalul jaf de la Luvru, poliția franceză l-a arestat și pe al patrulea și ultimul suspect din banda care a comis jaful, scrie „Corriere della Sera” (Italia).

Este un bărbat deja cunoscut poliției și are legătură cu cei trei arestați anterior, toți locuitori ai orașului Aubervilliers, în suburbiile nordice ale Parisului.

Poliția l-a arestat pe suspect marți dimineață în regiunea capitalei și l-a plasat în arest preventiv pentru „furt organizat în grup și conspirație criminală”. În afara lui, în cadrul aceleiași operațiuni au mai fost arestate alte trei persoane care fac parte din anturajul său.

Potrivit anchetatorilor, au fost capturați toți cei patru membri ai bandei care a intrat în acțiune duminică, 19 octombrie, în jurul orei 9:30. Misterul bijuteriilor, evaluate la aproximativ 88 de milioane de euro, rămâne în continuare nerezolvat. Identificarea hoților nu a dus până acum și la identificarea instigatorilor și a organizației care s-ar putea ocupa de vânzarea bunurilor furate.

Cât despre hoții deja arestați, unul dintre ei, „Doudou Cross Bitumen”, deja cunoscut pentru videoclipurile în care își prezintă aventurile cu motocicleta la periferia Parisului, este din nou în atenția publicului, deoarece un șofer l-a recunoscut ca fiind persoana care, cu câteva săptămâni înainte de jaful de la Luvru, îl ajutase cu foarte multă amabilitate când se afla în dificultate pe șoseaua de centură a Parisului.

Vecinii și prietenii din cartierul Aubervilliers îl descriseseră deja pe „Doudou” ca fiind „foarte amabil, mereu gata să ajute pe toată lumea”. Această trăsătură de caracter a fost confirmată ulterior postului american ABC News de Ahmed Alla, în vârstă de 24 de ani, care a rămas fără benzină pe șoseaua de centură a Parisului în septembrie, când a fost ajutat de un motociclist.

„Am sunat la poliție să trimită o platformă de tractare. Toată lumea mă claxona, însă el a fost singurul care s-a oprit să mă ajute”, a spus Alla, care l-a descris pe „Doudou” ca fiind un om calm și liniștitor. „Mi-a spus că îmi va muta mașina pentru a o scoate de pe șoseaua de centură, «ca să nu te amendeze cu 135 de euro»”. „Părea o manevră periculoasă, dar m-a liniștit spunându-mi că îi va ruga pe ceilalți șoferi să oprească în timp ce îmi va muta mașina”. Au împins împreună mașina 2-300 de metri, până au ajuns la ieșirea de pe șoseaua de centură, apoi Doudou – hoțul gentilom – l-a salutat spunându-i: „Sunați la compania de asigurări, vor trimite o platformă de tractare, mult noroc!”

