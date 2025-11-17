În prezența premierului grec Kyriakos Mitsotakis și a președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, a fost semnat duminică, la Atena, acordul pentru transportul de gaze naturale lichefiate americane din Grecia în Ucraina, scrie „Kathimerini” (Grecia).

„Semnarea Declarației de intenție între companiile DEPA Commercial și Naftogaz pentru furnizarea de GNL american către Ucraina în perioada decembrie 2025 - martie 2026 reprezintă o contribuție esențială la securitatea și reziliența energetică regională și europeană, sprijinind în același timp Ucraina în contextul unei ierni dificile”, au declarat surse guvernamentale de la Atena. „Infrastructura energetică crucială a Greciei asigură fluxuri stabile de gaze naturale de-a lungul Coridorului Vertical”, au mai subliniat aceleași surse în încheiere.

Semnarea acordului a fost precedată de o întâlnire privată între prim-ministrul grec și președintele Ucrainei.

La momentul primirii lui Volodimir Zelenski la Atena, Kyriakos Mitsotakis a declarat: „Ucraina se poate baza pe sprijinul neclintit al Greciei. Suntem gata să sprijinim țara și poporul dumneavoastră în orice mod. Vom semna acorduri importante privind furnizarea de gaze naturale din Grecia către Ucraina. Practic, activăm Coridorul Vertical și încercăm să ne asigurăm că gazul va ajunge în țara dumneavoastră în această iarnă grea.”

Zelenski a mulțumit părții grecești, amintind că este un moment critic, deoarece este de așteptat ca Ucraina să aibă o iarnă grea. „Acest sprijin al dumneavoastră este foarte important în această iarnă grea care urmează, cu atacuri zilnice asupra civililor”, a spus el.

Comunicatul companiilor DEPA-Naftogaz

„DEPA Commercial din Grecia și Naftogaz din Ucraina au semnat astăzi o Declarație de Intenție pentru furnizarea de gaze naturale pieței ucrainene pentru perioada de iarnă, din decembrie 2025 până în martie 2026, marcând un pas substanțial în consolidarea cooperării energetice regionale și a securității energetice europene.

În cadrul viitorului acord se prevede transportul de cantități de gaze naturale lichefiate (GNL) din Statele Unite prin «Ruta 1», care este pusă la dispoziție în comun de către Operatorii sistemelor de transport din Grecia (DESFA), Bulgaria (Bulgartransgaz), România (Transgaz), Moldova (VestMoldTransgaz) și Ucraina (GTSOU).

Cele două companii de stat DEPA Commercial din Grecia și Naftogaz din Ucraina, prin intermediul acestui acord, își unesc forțele într-un mediu extrem de competitiv și în continuă evoluție pentru piața energetică europeană, în care solidaritatea energetică și infrastructurile energetice critice ale Greciei îmbunătățesc securitatea energetică regională și asigură fluxuri stabile de gaze naturale de-a lungul Coridorului Vertical.”

Konstantinos Xifaras, director general a companiei grecești DEPA Commercial, a subliniat: „Semnarea, astăzi, a Declarației de Intenție dintre DEPA Commercial și Naftogaz constituie o contribuție substanțială la cooperarea energetică regională și la integrarea pieței într-un moment critic. Livrarea de gaze naturale către Ucraina printr-un coridor multinațional de încredere constituie o «punte energetică» între infrastructurile Greciei și Ucrainei, sprijinind reziliența energetică mai largă a Europei. Furnizarea de GNL american se va realiza prin intermediul companiei ATLANTIC – SEE, în care DEPA deține o participație de 40%, ceea ce semnalează angajamentul DEPA de a oferi soluții energetice practice și sigure în întreaga Europă de Sud-Est.”

Serhii Korețki, directorul general al Naftogaz, a subliniat: „Acest acord deschide pentru noi o altă rută de import demnă de încredere pentru iarna care urmează. Extindem constant geografia aprovizionărilor noastre pentru a asigura încălzire din surse de încredere pentru ucraineni și pentru a consolida securitatea energetică a întregii regiuni. Mulțumesc companiei DEPA Commercial pentru disponibilitatea de a merge mai departe împreună. De asemenea, îmi exprim sincera recunoștință față de președintele Ucrainei și guvern pentru contribuția lor la realizarea acestui acord.”

Sursa: Rador Radio România