O a treia uzină în Europa care procesează petrol rusesc a luat foc în ultimele două zile. Un incendiu a izbucnit la rafinăria de petrol din Bratislava, deținută de compania maghiară MOL Group, care procesează țiței din conducta Drujba.

Fabrica este operată de compania Slovnaft Plc, cu o capacitate de 124.000 de barili pe zi (6,1 milioane de tone pe an), explică „Sega” (Bulgaria). O mare parte din producție este exportată în alte țări din Europa. Slovnaft a fost cumpărată de MOL Group în 2000. Potrivit datelor Kommersant, Slovacia a importat, în 2024, 4,2 milioane de tone de petrol rusesc, ceea ce reprezintă 82% din livrările în țară.

Luni, alte două incidente similare au avut loc la fabricile care procesează în principal petrol rusesc. Mai întâi, o explozie a avut loc la fabrica Petrotel - Lukoil din orașul Ploiești, iar apoi un incendiu a izbucnit la rafinăria de petrol Dunărea din Szazhalombatta, Ungaria, care este, de asemenea, deținută de MOL Group.

Până în prezent, autoritățile nu au oferit date privind cauza niciunuia dintre incidente. O persoană a fost rănită în incidentul din România. Nu au existat răniți în Ungaria.

Scandal

Ministrul polonez de externe, Radosław Sikorski, și omologul său maghiar, Péter Szijjártó, au avut din nou un schimb de remarci dure pe Twitter. Motivul a fost critica lui Szijjártó la adresa deciziei instanței poloneze de a nu-l extrăda în Germania pe suspectul pentru explozia conductei de gaze Nord Stream 2 și promisiunea Poloniei că va aresta avionul lui Vladimir Putin dacă acesta ar survola spațiul său aerian.

„Radoslav Sikorski vorbește despre o instanță independentă care, la ordinul priemierul Donald Tusk, a refuzat să-l extrădeze pe teroristul care a aruncat în aer conducta Nord Stream 2?”, a scris Szijjarto.

„Peter, eu sunt mândru de instanța poloneză care a decis că sabotajul comis de ocupant nu este o crimă. Mai mult, sper că compatriotul dumneavoastră, maiorul Magyar, va dezactiva în cele din urmă conducta de petrol care alimentează mașina militară a lui Putin, iar voi veți începe să primiți petrol prin Croația”, a răspuns Sikorski.

Astfel, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, l-a numit pe Sikorski „Osama ben Sikorski”.

În august, Ungaria a acuzat Ucraina de trei ori de atacuri cu drone asupra conductei de petrol Drujba. Ea a impus sancțiuni comandantului Forțelor pentru Sisteme Fără Pilot din Ucraina, Robert „Magyar” Brovdy, care are rădăcini maghiare. Magyar a promis că se va strădui și mai mult în acest sens.

