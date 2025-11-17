Autoritatea Antitrust a constatat că compania aeriană low-cost Wizz Air Hungary Ltd. a încălcat prevederile Codului Consumatorilor privind practicile comerciale neloiale și a aplicat o amendă de 500.000 de euro, potrivit „RAI News” (Italia).

Procedura se referă la serviciul anual de abonament „Wizz All You Can Fly”, care permite abonaților să zboare la un tarif fix pe toate rutele internaționale operate de transportator, la un preț de 599,00 de euro (499,00 de euro în faza promoțională inițială). Potrivit Autorității Antitrust, compania a omis informații specifice despre abonament.

Mai exact, se arată într-un comunicat: „Autoritatea a constatat că, în campaniile sale promoționale, Wizz Air a prezentat serviciul ca pe un abonament nelimitat, omițând informații adecvate și în timp util cu privire la limitările impuse utilizării acestuia. Prin urmare, informațiile precontractuale furnizate consumatorilor cu privire la caracteristicile abonamentului au părut lacunare și ambigue, în special în ce privește intervalele orare de rezervare pentru zboruri individuale, numărul și tipul de locuri disponibile pentru abonați pe fiecare zbor, precum și orice alte limitări aplicabile utilizării serviciului”.

Totodată, „anumite clauze din versiunea originală a termenilor și condițiilor generale au fost considerate abuzive, întrucât dădeau Wizz Air dreptul de a modifica termenii și condițiile serviciului sau de a întrerupe complet furnizarea acestuia, fără a oferi motive justificate sau a asigura o protecție adecvată a consumatorilor.

Pe lângă faptul că împiedicau dreptul la o rambursare pro-cotă, clauzele contestate limitau dreptul de reziliere a contractului în cazul suspendării sau încetării serviciului, chiar dacă aeroportul afectat era cel ales de consumator ca hub preferat. Prin urmare, clauzele contestate au cauzat un dezechilibru semnificativ în ce privește drepturile și obligațiile abonaților”. Autoritatea Antitrust a dispus în cele din urmă publicarea unui extras din hotărâre pe site-ul companiei Wizz Air.

Sursa: Rador Radio România