Ferrero ar putea fi aproape de achiziționarea WK Kellogg pentru 3 miliarde de dolari, scrie „La Stampa” (Italia), potrivit unor surse familiarizate cu situația, citate de „Wall Street Journal”.

Multinaționala italiană producătoare de dulciuri se află în stadii avansate de achiziție a producătorului istoric american de cereale pentru micul dejun, într-o tranzacție evaluată la aproximativ 3 miliarde de dolari, spune sursele amintite, iar anunțul oficial ar putea fi făcut chiar în această săptămână, conform publicației americane.

Tranzacția ar reprezenta un nou pas strategic pentru grupul piemontez, care țintește de ani de zile cu hotărâre spre diversificarea geografică și a portofoliului, cu un accent din ce în ce mai puternic pe piața americană. Tranzacția ar permite grupului Ferrero să își consolideze prezența în categoria produselor pentru micul dejun și să își consolideze distribuția în America de Nord. Wall Street a răspuns pozitiv zvonurilor, acțiunile WK Kellogg crescând cu 49% pe piața after-hours. Nu există, însă, nicio confirmare din partea companiei din Alba.

Fondată de Will Keith Kellogg la începutul anilor 1900, compania americană a creat mărci emblematice pentru micul dejun, precum Froot Loops, Frosted Flakes și Rice Krispies. Născută ca o filială a gigantului Kellogg Company - acum redenumită Kellanova - ca parte a unei restructurări corporative care a avut loc în urmă cu doi ani, WK Kellogg are în prezent o capitalizare de piață de aproximativ 1,5 miliarde de dolari și o datorie care depășește 500 de milioane de dolari. În schimb, compania cu sediul în Alba și-a încheiat ultimul an fiscal cu venituri de 18,4 miliarde de euro (aproximativ 21,5 miliarde de dolari), în creștere cu 9% față de 2023, datorită performanței din Statele Unite și din Italia, în principal. Cu un portofoliu de peste 35 de mărci distribuite în peste 170 de țări, grupul este acum al treilea cel mai mare producător de ciocolată din lume, după Mars și Mondelez.

Mișcarea gigantului italian nu ar fi o surpriză. În ultimii ani, compania fondată de Michele Ferrero în 1946 și-a accelerat internaționalizarea și diversificarea printr-o serie de achiziții specifice. În 2018, a achiziționat filiala americană a diviziei de produse de cofetărie Nestlé, inclusiv mărci precum Butterfinger și Baby Ruth, pentru 2,8 miliarde de dolari. În 2019, a achiziționat biscuiții Keebler de la Nestlé. În 2022, a achiziționat Wells Enterprises, producător de înghețată precum Blue Bunny și Halo Top, consolidându-și totodată prezența în sectorul alimentelor congelate.

Achiziția WK Kellogg s-ar încadra în acest plan strategic. Dacă va fi finalizată, tranzacția ar marca intrarea Ferrero într-un sector adiacent, dar distinct de afacerea sa principală: cerealele pentru micul dejun, o piață matură, dar în evoluție. În urma creșterii prețurilor la alimente și a interesului tot mai mare al consumatorilor pentru produsele percepute ca fiind mai sănătoase, obiceiurile alimentare americane se schimbă. Prin urmare, companiile sunt obligate să își regândească ofertele.

WK Kellogg a fost recent criticată pentru utilizarea coloranților artificiali în unele dintre gamele sale de cereale, un subiect care a devenit central în dezbaterea publică americană după numirea lui Robert F. Kennedy Jr. – un cunoscut adversar al anumitor aditivi alimentari – în funcția de șef al Departamentului de Sănătate și Servicii Umane. În acest context, achiziția Ferrero ar putea oferi companiei americane nu doar un nou impuls financiar, ci și oportunitatea de a reînnoi imaginea mărcilor sale istorice.

Piața snack-urilor și a produselor ambalate pentru micul dejun se află în plină agitație de ceva vreme. WK Kellogg fusese exclusă din marile grupuri globale după divizarea de la compania-mamă Kellogg, a cărei divizie globală de gustări (inclusiv chipsurile Pringles) – acum sub marca Kellanova – a făcut ea însăși obiectul unei tranzacții masive în valoare de aproximativ 36 de miliarde de dolari pentru vânzarea sa către Mars, unul dintre principalii concurenți internaționali ai Ferrero. Nu a venit momentan nicio confirmare din partea companiei cu sediul în Alba.

