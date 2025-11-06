Miniștrii mediului din UE au ajuns la un acord cu majoritate calificată pentru reducerea emisiilor cu 90% până în 2040, incluzând o serie de flexibilități pentru relaxarea traiectoriei, informează agenția italiană de presă ANSA.

Acordul, la care s-a ajuns după peste 24 de ore de negocieri, permite includerea a până la 5% din creditele internaționale de carbon din afara UE în bilanțul emisiilor. Un procent suplimentar de 5% din creditele externe va putea fi achiziționat de țări pentru a-și acoperi eforturile naționale. Textul confirmă o clauză de revizuire bienală în urma unei evaluări a Legii privind clima de către Comisia UE.

Acordul, în ciuda a 24 de ore de negocieri, a fost aprobat cu majoritate calificată, nu în unanimitate. Slovacia, Ungaria și Polonia au votat împotrivă. Belgia și Bulgaria s-ar fi abținut. Numărul total al celor împotrivă – care nu include Italia, care consideră că s-a ajuns la un compromis final bun – nu este cunoscut încă. Președinția daneză a explicat pur și simplu că acordul a fost votat de 21 de state membre, reprezentând 81,9% din populația europeană.

Comisia Europeană a adoptat noul Plan de Acțiune pentru transportul feroviar de mare viteză, care prezintă măsurile necesare pentru a crea o rețea europeană mai rapidă, mai interoperabilă și mai bine conectată până în 2040. Scopul este de a reduce timpii de călătorie și de a face din transportul feroviar o alternativă mai atractivă la transportul aerian pe distanțe scurte, crescând astfel numărul de pasageri și stimulând economiile regionale și turismul. Bazându-se pe Rețeaua Transeuropeană de Transport (TEN-T), planul prevede conectarea principalelor noduri de transport la viteze de 200 km/h sau mai mult.

În ceea ce privește obiectivul climatic pentru 2040, „s-a ajuns la un acord bun; este un compromis bun”, a declarat ministrul Mediului, Gilberto Pichetto Fratin, într-o conferință de presă pe marginea Consiliului UE pentru Mediu de la Bruxelles. Compromisul „a recunoscut că cerințele pe care le-am formulat ca Italia, împreună cu alte țări, erau relevante, importante și echilibrate”, a subliniat ministrul, menționând întârzierea de un an în implementarea ETS, recunoașterea biocombustibililor și creșterea creditelor internaționale de carbon, care vor fi luate în considerare în cadrul obiectivului la 5%, cu încă 5% de „credite interne”.

Sursa: Rador Radio România