UE urmează să semneze un acord de liber schimb cu India în această lună, acord care exclude agricultura, le-a declarat miercuri Ursula von der Leyen deputaților europeni la o reuniune cu ușile închise.

Președinta Comisiei și președintele Consiliului European, António Costa, vor zbura în India pe 27 ianuarie pentru a semna acordul cu prim-ministrul Indiei, Narendra Modi.

Vorbind la o reuniune cu grupul său de centru-dreapta, PPE, von der Leyen a declarat că acordul va fi „fără agricultură”, potrivit unor surse din sală, citate de Euractiv.com.

Ea a numit acordul un „semnal masiv” pentru relațiile comerciale ale UE, în ciuda excepției, adăugând că a fost „clar de la bun început” că agricultura nu va fi inclusă în pachetul final.

Acordul ar fi cel mai mare al UE de până acum, deschizând accesul la o piață care reprezintă aproximativ 25% din populația lumii.

Agricultura rămâne o chestiune sensibilă din punct de vedere politic la New Delhi, 44% din forța de muncă a Indiei fiind angajată în acest sector, ceea ce face ca accesul suplimentar al UE la piețele sale alimentare să fie extrem de controversat.

Bruxelle confirmase deja că unele produse agricole vor fi excluse din discuții, printre care produsele lactate și zahărul.

Cu toate acestea, se pare că nu toate produsele alimentare și băuturile vor fi excluse. Sabine Weyand, cel mai înalt oficial comercial al UE, le-a declarat ambasadorilor UE miercuri dimineață că pachetul convenit privind tarifele agricole privilegiază interese defensive de ambele părți, potrivit unui oficial.

Totuși, ea a spus că Bruxelles-ul a ajuns la un acord cu New Delhi privind reducerea cu 150% a tarifelor la vinurile și băuturile spirtoase europene, a adăugat oficialul UE.

Alimentele tradiționale europene, din categoria indicații geografice, sunt de asemenea, excluse din acest acord.

Sectorul agricol european a criticat în cea mai mare parte Acordul cu țările din Mercosur, susținând că va fi grav afectat ce importuri ieftine. Inclusiv în România, ministrul Agriculturii și asociații ale fermierilor și producătorilor au protestat față de acest acord care urmează să fie semnat sâmbătă în Paraguay.