Tăcerea Italiei cu privire la pactul comercial Mercosur este asurzitoare și potențial decisivă. Roma ar putea deveni factorul decisiv între susținătorii acordului și țările care încearcă să îl blocheze, notează „Euronews” (Italia).

Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, intenționează să călătorească în Brazilia pe 20 decembrie pentru a semna acordul. Franța, confruntată cu furia fermierilor din cauza temerilor legate de concurența neloială din America Latină, se opune acordului și dorește să amâne votul statelor membre ale UE, programat pentru această săptămână, pentru a permite semnarea acestuia.

Pactul comercial cu țările Mercosur — Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay — își propune să creeze o zonă de liber schimb pentru 700 de milioane de oameni peste Atlantic. Adoptarea sa necesită o majoritate calificată a statelor membre ale UE. O minoritate de blocare formată din patru țări, care reprezintă 35% din populația UE, ar putea deraia ratificarea.

Având în vedere cifrele, poziția Italiei este crucială. Franța, Ungaria, Polonia și Austria se opun acordului. Irlanda și Olanda, în ciuda opoziției anterioare, nu și-au exprimat oficial poziția. Belgia se va abține.

Italia rămâne în centrul atenției. Un diplomat a declarat pentru „Euronews” că țara se simte expusă, dar că s-ar putea să nu fie o poziție rea dacă își joacă cărțile cum trebuie pentru a obține concesii.

Ministrul Agriculturii, Francesco Lollobrigida, solicitase anterior garanții pentru fermieri. De atunci, Comisia UE a propus o clauză de salvgardare pentru a monitoriza potențialele perturbări ale pieței UE din cauza importurilor din Mercosur. Măsura, susținută de statele membre, va fi votată marți de deputații europeni în timpul sesiunii plenare a Parlamentului European de la Strasbourg.

Cea mai mare asociație a fermierilor din Italia, Coldiretti, rămâne ferm contrată. „Va dura prea mult timp să se activeze această clauză de salvgardare, dacă piața UE este lovită de un val de importuri din Mercosur”, a declarat un reprezentant Coldiretti pentru „Euronews”.

Prim-ministrul Giorgia Meloni se confruntă cu presiuni din partea fermierilor și a lobby-ului industrial, Confindustria, în timp ce Italia rămâne al doilea cel mai mare exportator al UE către țările din Mercosur.

Lollobrigida a precizat, de asemenea, acum câteva zile la Bruxelles: „Multe sectoare industriale și părți ale sectorului agricol, cum ar fi producătorii de vin și brânzeturi, ar beneficia în mod clar și tangibil (de pe urma acordului). Alții ar putea fi penalizați”, a spus Lollobrigida. Acesta este motivul pentru care Italia nu a adoptat o poziție clară până acum. „Din 2024, am încercat să protejăm pe toată lumea”, a argumentat Lollobrigida.

Susținătorii acordului o curtează pe Meloni, văzând-o drept calea către finalizarea acordului și deschiderea de noi piețe în contextul barierelor comerciale globale, inclusiv politicile naționaliste ale Statelor Unite și Chinei. „Atât timp cât președintele Comisiei se pregătește să meargă în Brazilia pentru summitul Mercosur, trebuie să facem tot ce este necesar pentru ca acest lucru să se întâmple”, a declarat un diplomat UE de rang înalt dintr-o țară care susține acordul.

Cu toate acestea, incertitudinea persistă. Nimeni nu vrea să planifice un vot care ar putea eșua, iar tăcerea prelungită a Italiei îi îngrijorează pe susținători, au declarat surse pentru „Euronews”. Un diplomat familiarizat cu situația a recunoscut că „este dificil, pare dificil”.

Sursa: Rador Radio România