Joi seara, Ursula von der Leyen i-a informat pe liderii UE despre o decizie rămasă în așteptare, acceptând cererile Italiei și Franței: amânarea până în ianuarie a semnării acordului UE-Mercosur, care trebuia făcută în 20 decembrie.

Până joi după-amiază, Palatul Chigi înghețase acordul, pecetluind o convergență fără precedent cu Emmanuel Macron. În primul rând, a reiterat guvernul, erau necesare „răspunsurile necesare pentru fermieri”, împreună cu garanții de reciprocitate și timp.

Acest mesaj a venit în contextul în care tensiunile erau deja ridicate în interiorul camerelor Consiliului European cu privire la problema activelor rusești înghețate. În afara acestuia, preocupările împărtășite de fermierii din Belgia, Polonia și Irlanda au prins contur în mijlocul mirosului acru al protestelor. Aceștia au ajuns la Bruxelles în masă: aproximativ 8.000 de protestatari, care transportau aproape o mie de tractoare, tot pentru a protesta împotriva reducerilor PAC din următorul buget al UE. Acest asediu s-a ciocnit cu urgența exprimată de Comisia Europeană, alături de Berlin și Madrid, de a pune capăt – după 26 de ani de negocieri – unui parteneriat considerat esențial pentru diversificarea piețelor și pentru a răspunde la tarifele vamale impuse de Donald Trump.

„Surpriza mea a fost să descopăr că Italia, împreună cu Franța, nu au vrut să semneze acordul”, a recunoscut Luiz Inácio Lula da Silva de cealaltă parte a Atlanticului, vorbind și în numele Argentinei, Paraguayului, Uruguayului și Boliviei. Cu toate acestea, o primă încercare de dialog a venit cu o confruntare directă cu Meloni: prim-ministrul, a relatat liderul brazilian, „nu se opune, dar este sub presiunea sectorului agricol și mi-a cerut răbdare: o săptămână, zece zile, o lună cel mult”. Acesta este timpul necesar - potrivit Italiei - pentru a răci situația și a încerca să redeschidă textul prin inserarea unor clauze mai puternice.

Însă, pentru Bruxelles – aflată tot sub presiunea lui Macron, care susține că "cifrele nu se adună" – protecțiile sunt deja pe masă și tocmai au primit aprobarea inițială din partea Parlamentului European și a guvernelor naționale. Această poziție a fost apărată de Ursula von der Leyen, flancată de patru comisari, într-o întâlnire față în față cu cel mai vocal sector: fermierii reuniți sub umbrela Copa-Cogeca – inclusiv reprezentanți ai Confagricoltura, Coldiretti (cu președinții lor respectivi Massimiliano Giansanti și Ettore Prandini) și CIA – care au ieșit în stradă la câteva străzi de Cartierul European. Cu toate acestea, posibilitatea ca, așa cum era de așteptat, președintele Comisiei să se îmbarce sâmbătă în avionul spre Foz do Iguaçu s-a estompat treptat, până când s-a stins. Conștientizarea faptului că amânarea deciziei până în ianuarie este răul cel mai mic: următoarea fereastră de oportunitate există și este predarea președinției Mercosur de la Brazilia la Paraguay pe 20 ianuarie, lăsând încă o lună de rezervă.

Cele mai militante facțiuni au confirmat că frontul intern a rămas volatil: tractoare decorate cu luminițe de Crăciun, steaguri ale Franței și Belgiei în special, și claxoane care au răsunat coloana sonoră a filmului „Rocky”. Tensiunile au rămas ridicate pe tot parcursul zilei, poliția fiind nevoită să intervină mai întâi cu tunuri cu apă, apoi cu gaze lacrimogene. În Place du Luxembourg, în fața Parlamentului European, ultima imagine care a mai rămas este cea a bradului mare de Crăciun tăiat și incendiat.

Sursa: Rador Radio România