Polițiștii de frontieră au prins 11 marocani care au trecut ilegal gardul de sârmă de la granița bulgaro-turcă. Alți patru străini, cetățeni ai UE au fost de asemenea reținuți pentru scurt timp, dezvăluie publicația bulgară „Trud”.

Aceștia sunt activiști care, din septembrie anul trecut, îi împiedică în mod deliberat pe polițiștii de frontieră bulgari și pe colegii lor din rețeaua europeană Frontex să păzească granițele, ajutând migranții să treacă neobservați prin zonele păzite. Nu este exclus ca aceștia să participe chiar și la canalele traficanților, a aflat „Trud News”.

Un alt caz a avut loc în noaptea de 7 februarie și este al cincilea incident în care sunt implicați activiști din ONG-uri în ultimele luni, a anunțat Ministerul de Interne de la Sofia. Instituția a reamintit că pe o arie de 30 de kilometri din jurul graniței bulgaro-turce, din anul 2015, a fost anunțată o operațiune polițienească specială și au fost introduse restricții privind libera circulație a persoanelor și vehiculelor neautohtone. Patrulele, unele incluzând de curând polițiști de frontieră din România, Ungaria și Austria, sunt însărcinate cu oprirea și verificarea camioanelor, mașinilor etc.

Pe 6 februarie, în jurul orei 19, polițiștii de frontieră de la centrala din Elhovo au primit un semnal despre intrarea unui autoturism Renault necunoscut în zona de 30 de kilometri. În jurul orei 23.00 în aceeași zi, ofițeri în uniformă, printre care erau și străini din misiunea Frontex, au oprit mașina în apropierea satului Vizița din Strandja. În aceasta călătoreau cetățeni străini - două cupluri de tineri din Italia, Spania și Letonia, care au explicat că au o rezervare la un hotel din orașul Malko Târnovo. Mergeau acolo, dar nu își aminteau numele hotelului. Polițiștii de frontieră au lăsat mașina să plece, dar au început să urmărească cum autoturismul Renault se deplasa pe drumuri neasfaltate din Strandja și nu se îndrepta deloc pe o rază de 35 de kilometri de satul Vizița din regiunea Malko Târnovo. În jurul orei 5.30, mașina s-a oprit în zona Kubarelovata Vodenița.

Una dintre femei a coborânt din mașină și a început să se plimbe în jurul drumului. În acel moment, 11 marocani au ieșit din pădure.

Polițiștii de frontieră s-au grăbit să-i aresteze, dar în această perioadă unul dintre străini a sunat la 112 și a anunțat în limba engleză că pe drumul dintre satele Brâșlian și Zvezdeț se află zece străini „epuizați de foame și sete”, care au nevoie de ajutor.

Nimic de genul acesta - marocanii erau tineri și sănătoși. La audieri, ei au spus că fiecare dintre ei a plătit câte 150 de euro unei călăuze din Turcia, care i-a dus la gardul de sârmă, le-a arătat pe unde să intre în Bulgaria și le-a explicat că în niciun caz nu trebuie să se predea polițiștilor de frontieră, ci să se ascundă în pădure până când un veni o altă călăuză pe teritoriul bulgar să-i preia.

Cei patru cetățeni ai Uniunii Europene au fost reținuți până la ora 16.30 la Postul de Poliție de Frontieră din Malko Târnovo din cauza alarmei false la numărul de telefon 112, iar apoi au fost eliberați. Cei patru nu s-au dus niciodată să-și caute hotelul în orașul de graniță unde „aveau rezervări”. Probabil că în prezent caută să contacteze mass-media din Italia, Spania și Letonia pentru a se plânge de „atrocitățile grănicerilor bulgari împotriva migranților lipsiți de apărare”.

Profesori italieni au scuipat polițiști bulgari de frontieră

Profesoara de liceu de istorie și filosofie Lucia Randone din orașul Casale Monferrato, situat nu departe de Torino, și două dintre colegele ei de la licee din zonă - Simone Zito și Virginia Speranza -, au declarat presei italiene că poliția bulgară este cea mai crudă și nemiloasă din Europa, povestește Rumen Mihailov, corespondentul „Trud News” în Europa de Vest.

Motivul constă în faptul că cei trei voluntari ai asociației italiene Balkan Emigrant Routes au fost reținuți de Crăciun, în 2024, lângă Malko Târnovo, în timp ce ajutau imigranți ilegali din Egipt. Lucia și-a spus povestea pentru „Corriere de la Sera”, iar colegul ei, Zito, a vorbit pentru „La Stampa”. Ambii au susținut că au ajuns în Bulgaria pentru a-i împiedica pe polițiștii de frontieră să „împingă cu forța” migranții înapoi în Turcia.

Procuratura nu are probe

Reprezentanții ONG-urilor care asistă migranții care au trecut pe teritoriul bulgar sunt de la fundația Mission Wings, înregistrată în Bulgaria. Ei și organizațiile lor partenere din UE apără drepturile migranților care au intrat ilegal pe teritoriul bulgar, de obicei în zona munților Strandja și Sakar.

„Reprezentanții ONG-urilor în cauză se deplasează cu autovehiculele proprii și nu știm dacă sunt stabiliți permanent undeva”. Acești indivizi nu sunt autorii unor infracțiuni. Există dovezi că aceștia i-au ajutat indirect pe cei care încalcă legea să se deplaseze pe o anumită rută, dar acest lucru a fost făcut prin transmiterea de semnale telefonice false la 112, care induceau în eroare polițiști de frontieră. Se strâng probe în această direcție, dar momentan nu sunt suficiente, a aflat „Trud News” de la Procuatură.

Recrutează voluntari în Europa

Există două ONG-uri principale care recrutează voluntari din toată Europa pentru a-i trimite la granița bulgaro-turcă. Cel mai mare este ONG-ul italian Collettivo rotte balcanice - CBR, celălalt operează în Spania și Marea Britanie sub numele de No name kitchen (NNK). Ambele ONG-uri au ca partener Fundația bulgară Mission Wings, au declarat experți pentru „Trud News”.

Activiștii ajung cel mai adesea în Bulgaria pe cheltuiala proprie și mânați de „motive samaritene” - pentru a-i ajuta pe străinii aflați în nevoie. Dar unii sunt și plătiți. În Bulgaria sunt instruiți să sune doar la 112 și să pună piedici polițiștilor de frontieră, dar în niciun caz nu trebuie să-i asiste pe migranți, să-i transporte cu propriile mașini, pentru că, în acest sens, comit o infracțiune și pot răspunde penal.

Sursa: Rador Radio România