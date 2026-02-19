Manevrele mai multor parlamentari AfD îl determină pe cancelarul german Friedrich Merz să ia în considerare reguli mai stricte.

Friedrich Merz (CDU) a declarat, într-un interviu acordat Neue Berliner Redaktionsgesellschaft (NBR) și Rheinpfalz, că ia în considerare înăsprirea legilor în urma acuzațiilor de nepotism la adresa politicienilor de extremă dreapta AfD.

„Aș prefera să evit adoptarea unor legi. Cu toate acestea, având în vedere amploarea abuzului, s-ar putea să nu putem evita acest lucru”, a spus Merz, întrebat cum poate statul german să împiedice politicienii să se îmbogățească fără rușine pe cheltuiala contribuitorilor.

Anterior, politicieni din SPD și CDU au propus înăsprirea legii privind nepotismul în rândul parlamentarilor.

În landul Saxonia-Anhalt, rudele parlamentarilor AfD sunt angajate de către alți membri de partid. Această practică a fost aspru criticată, iar filiala partidului de extremă dreapta din acest land a respins acuzația. Între timp, cazuri similare au ieșit la iveală în alte parlamente regionale, dar și în Bundestag.

Potrivit legii, membrii parlamentulu nu-și pot angaja rude, parteneri sau foști parteneri pe cheltuiala contribuabililor. Angajarea unor astfel de persoane în alte funcții parlamentare nu este reglementată.Prin urmare, aranjamentele făcute de AfD nu sunt interzise, dar au fost calificate de drept nepotism de mai mulți politicieni. Chiar și liderul AfD, Tino Chrupalla, a recunoscut că practica „lasă un gust amar”.



Comitetul executiv federal al AfD a aprobat procedura de excludere din partid inițiată de comitetul executiv AfD din Saxonia-Anhalt împotriva lui Jan Wenzel Schmidt, membru al Bundestagului, cel care a pus în mișcare afacerea.

La începutul lunii februarie, europarlamentara AfD, Anja Arndt, a scris Comitetului executiv federal și a cerut ajutor. Într-o scrisoare obținută de ARD, ea îl acuză pe liderul filialei Ansgar Schledde de fonduri ilegale folosite în scop personal și delapidare de bani publici.

Schledde neagă vehement acuzațiile, numindu-le "fabulații”.



Portalul t-online relatează că atât actuala, cât și fosta soție a parlamentarului local Ansgar Schledde lucrează pentru AfD. Actuala soție a lui Schledde ar fi angajată de parlamentarul din Bundestag Danny Meiners, originar din Saxonia Inferioară. Meiners a intrat în Bundestag în 2025 și ulterior a angajat-o pe soția lui Schledde. Fosta soție a lui Schledde, la rândul ei, potrivit t-online, lucrează pentru grupul parlamentar AfD din Saxonia Inferioară.

Documente consultate de WDR și NDR arată că și două rude ale lui Martin Reichardt, liderul AfD din Saxonia-Anhalt și membru al Bundestag, ar fi fost angajate la biroul din Bundestag al unui coleg de partid.

Ambii erau angajați în biroul din Bundestag al parlamentarului AfD Jan Wenzel Schmidt - tot din Saxonia-Anhalt.

Conform contractelor de muncă văzute de WDR și NDR, un contract, datat 2022, prevede un salariu lunar de 520 de euro. Celălalt contract, pentru 800 de euro pe lună, era pentru 2023.

Grupul parlamentar AfD din Bundestag și conducerea AfD Saxonia-Anhalt au refuzat să comenteze, invocând date cu caracter personal.

Alegerile locale vor avea loc în Saxonia-Anhalt în septembrie. AfD are în prezent aproape 40% în sondaje, dar scandalul de nepotism se extinde.

Potrivit ZDF, însuși Ulrich Siegmund, candidatul principal al AfD pentru alegerile din Saxonia-Anhalt, este implicat în nereguli. Tatăl său, Andreas Siegmund, ar fi fost angajat la biroul unui coleg de partid din Bundestag, pentru 7.725 de euro pe lună.

Andreas și Ulrich Siegmund nu au răspuns solicitărilor de comentarii.

Într-o declarație publică pe platforma X, el a prezentat angajarea rudelor ca nefiind o problemă, din moment ce legea permite.

"Angajarea încrucișată” este interzisă în Bavaria. În trecut, și alte partide s-au confruntat cu astfel de acuzații de nepotism. În 2013, s-a aflat că mai mulți politicieni CSU din Parlamentul din Bavaria și-au angajat rude. SPD și Verziilor au fost și ei implicați atunci.

Urmare a descoperirilor, în Bavaria, reglementările au fost înăsprite în iunie 2013, iar așa-numita "angajare încrucișată" este acum interzisă în acest land. În Bundestag, membrilor parlamentului le este interzis să angajeze rude, soți/soții sau socri contra cost. "Angajarea încrucișată” nu este însă explicit ilegală în Bundestag sau în Saxonia-Anhalt, dar este controversată.