Adam Michnik, unul dintre cei mai importanți disidenți și intelectuali ai Europei secolului XX, s-a aflat, ieri, la Constanța. A primit, în cadrul unei ceremonii, din partea Universității Ovidius din Constanța (UOC), titlul Doctor Honoris Causa.

După-amiaza a susținut, la Cazino, o conferință sub forma unui dialog cu istoricul Daniel Citirigă, decanul Facultății de Istorie și Științe politice din cadrul UOC, pe teme precum comunismul european, libertate, provocările tranziției, războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei.

În acest context, Ada Codău a discutat cu istoricul, publicistul și fostul disident anticomunist Adam Michnik despre ce au în comun Vladimir Putin și Donald Trump, despre ceea ce el numește noul cocktail Molotov, care înseamnă Berlusconi, Brexit, Orban și mult Putin, dar și despre faptul că o societate liberă poate funcționa fără guvern, dar nu și fără o presă liberă.

Ada Codău: Într-un interviu apărut în urmă cu aproape un an afirmați că nu vedeți un scenariu bun pentru Ucraina, „deși asta nu înseamnă că nu există unul”. Cum vedeți astăzi situația Ucrainei, la mai bine de trei ani de la izbucnirea războiului? Spre ce credeți că se îndreaptă?

Adam Michnik: Nu există un răspuns simplu la această întrebare. Depinde foarte mult de situația internă din Rusia și de politica lui Trump. Ucraina dă un examen de patriotism și de libertate, într-un mod care este impunător. În pofida tuturor conflictelor și neînțelegerilor interne, ucrainenii au respins agresiunea rusească, agresiunea lui Putin, într-un mod pe care nimeni nu l-a putut prevedea. Eu sunt și istoric și noi, istoricii, suntem foarte buni la a prevedea trecutul. Deci, nu știu ce o să fie, dar știu un lucru, anume ceea ce am și scris încă din prima zi a acestei agresiuni: că noi, democrații din Europa, trebuie să repetăm că astăzi suntem cu toții ucraineni. Ucraina luptă nu doar pentru libertatea sa, ci pentru libertatea noastră, a tuturor.

A. C.: Credeți că Putin va reuși, prin intermediul acestui război cu Ucraina, să slăbească decisiv Uniunea Europeană?

A. M.: Nu știu asta, dar știu un lucru pe care îl vedem, deja, astăzi: toată Ucraina este pentru Putin ceea ce a fost Afganistanul pentru Brejnev. Putin își sapă singur groapa, dar cum o să fie în detaliu acest lucru nu știu, evident.

A. C.: Ce credeți că au în comun regimul lui Vladimir Putin și cel al lui Donald Trump?

A. M.: Au în comun modul autocrat de a proceda, au în comun egolatria. Pare că Putin este mai puțin răsfățat, mai puțin capricios. Trump este mai narcisist și mai imprevizibil. Putin, atunci când vorbește, minte, iar Trump, când vorbește, spune ce-i vine în minte sau repetă ceea ce i-a spus ultima persoană cu care a vorbit. Putin și Trump au în comun faptul că amândoi sunt convinși că au fost aleși de Dumnezeu și, ca toți aleșii zeilor, se înșală. Și Ceausescu a considerat că l-au ales zeii, că românii îi iubesc. Și s-a întâmplat ce s-a întâmplat, s-a văzut ce s-a întâmplat.

