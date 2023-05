Comisarul european pentru transporturi, Adina Vălean, a declarat sâmbătă că pentru Bruxelles scandalul Bîstroe nu există.

Întrebată sâmbătă la emisiunea Insider Politic de la Prima TV, dacă este un arbitru în scandalul Bîstroe, Adina Vălean a explicat că acest scandal nu există la Bruxelles.

”Scandalul Bîstroe nu se vede în niciun fel la Bruxelles, nu există. La Bruxelles nu există, nu, pentru că nu am fost solicitați în mod expres”, a subliniat Vălean, relatează News.ro.

”Eu la Bruxelles, comisarul de transport, am primit o solicitare din partea Ucrainei la un moment dat, când extindeam hărțile de infrastructură de transport, cu rugămintea de a include din partea Ucrainei, brațul Chilia în rețelele de transport europene. El nu este acum în rețelele principale de transport. Conform regulamentelor noastre, noi nu putem, când ai infrastructură transport la frontieră între două țări, să incluzi nimic, fără acceptul celeilalte. Și atunci ceea ce am inițiat a fost o consultare cu România, am primit un punct de vedere rezervat, am informat partea ucraineană, care n-a mai zis nimic referitor la faptul că nu poate intra în hărțile de transport brațul Chiria din motivele care s-au spus. Este practic singura sesizare sau solicitare oficială pe care am primit-o la Bruxelles”, a explicat Vălean.

Întrebată care este rezultatul măsurătorilor demarate la solicitarea Bucureștiului, Adina Vălean a răspuns că ”o să aflăm”:

”Noi dorim să facilităm acest dialog. Mie nu-mi place chestia asta, că vine Comisia Europeană și le spune ce să facă, nu mi-a plăcut, nu-mi place nici ca român și nu cred că le place necesar nici ucrainienilor. Deci cel mai bine ar fi ca părțile să discute și să ajungă la o convenție (…) În momentul de față, la Comisia Europeană, nu avem nicio solicitare oficială de a media ceva. Am făcut-o din propria inițiativă, pentru că vrem să funcționeze coridoarele solidarității. Vrem să fie bună înțelegere aici, pentru că sunt porturi ucrainiene la Dunăre în care vin cereale, pentru că e portul Giurgiulești al Moldovei, pentru că avem interese economice de o parte și de alta. Dar Canalul Sulina este cel pe care îl sprijinim și îl considerăm principalul canal de trafic de mărfuri în Delta Dunării”.

Vălean s-a întrebat de ce România și Ucraina nu au avut o relație de colaborare, deși sunt țări vecine, adăugând că a constatat acest lucru de mai multă vreme.

Întrebată cum explică acest blocaj, comisarul european a concluzionat că România și-a dorit foarte mult în UE și s-a uitat mai mult spre vest:

”Poate a fost și reticența asta față de fostul spațiu sovietic, dar trăim într-o altă lume, suntem într-o altă realitate, noi suntem un membru al Uniunii Europene, noi putem oferi acestor țări dinspre estul nostru. Și uitați-vă acuma cum apar noi parteneri, de exemplu, toate țările caucaziene care vor acum să dezvolte coridorul de mijloc, cum vin către noi și poarta de intrare în Uniunea Europeană e... cine? Păi, România, aici, la Marea Neagră, adică e un tip de politică care eu sunt convinsă că se va dezvolta și în România, dar care nu a existat din varii motive, nu neapărat rele intenții”, a afirmat Adina Vălean.