În apropierea aeroportului german din München a fost poziționat un sistem laser pentru a proteja aeroportul german de potențiale intruziuni ale dronelor, relatează publicația germană „Bild”.

Publicația citează surse anonime din domeniul securității care susțin că echipamentul laser va permite autorităților să determine distanța dronei față de aeroport.

„Euronews Next” a contactat Poliția Federală Germană pentru a verifica această afirmație, însă nu a primit niciun răspuns.

Știrea vine după ce săptămâna trecută, Aeroportul din München a fost închis timp de două zile consecutive din cauza prezenței dronelor.

Primele drone au fost raportate pe 2 octombrie, în jurul orei 20:30, ora locală, în zonele din jurul aeroportului, inclusiv în orașele Freising și Erding, motiv pentru care s-a dispus închiderea preventivă a aeroportului, ceea ce a dus la anularea a 17 zboruri și la devierea a 15 zboruri către Stuttgart, Nürnberg, Viena și Frankfurt, în timp ce poliția a lansat „operațiuni ample de căutare” în zonă. Autoritățile au instalat paturi de campanie cu pături, gustări și băuturi pentru pasagerii blocați.

A doua zi, poliția germană a declarat că, cu câteva minute înainte de ora 23:00, a observat două drone în apropierea pistelor de nord și de sud ale aeroportului, însă acestea au zburat înainte de a putea fi identificate, potrivit agenției de știri Associated Press.

Alte drone care au fost observate în dimineața zilei de 4 octombrie au dus la anularea sau devierea altor 170 de zboruri, a declarat aeroportul.

La München tocmai s-a încheiat sărbătoarea Oktoberfest, un eveniment anual popular care atrage în oraș milioane de oameni. Orașul mai găzduiește și o reuniune guvernamentală pe tema migrației.

München este doar ultimul loc din Europa care a fost martor la atacuri cu drone în ultimele săptămâni. Cel puțin 11 țări, inclusiv Lituania, Letonia, Danemarca, Norvegia, România, Polonia, Estonia, Germania, Belgia și Franța, au fost martore în ultimele trei lun la atacuri cu drone, sau perturbări pe teritoriul lor.

Săptămâna trecută, liderii europeni s-au întâlnit la Copenhaga și au convenit să continue planurile pentru un așa-numit „zid al dronelor” de-a lungul frontierei de est a blocului comunitar.

Sursa: Rador Radio România