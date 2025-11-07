Serviciul de informații intern al Austriei a descoperit o ascunzătoare cu arme în Viena, despre care se crede că ar avea legături cu gruparea militantă palestiniană Hamas și că ar fi destinat unor „posibile atacuri teroriste în Europa”.

Guvernul austriac a anunțat joi că un cetățean britanic neidentificat, în vârstă de 39 de ani, care ar avea „legături strânse cu stocul de arme”, a fost arestat luni la Londra, potrivit unui comunicat al ministerului austriac de interne.

„Conform stadiului actual al anchetei, instituțiile israeliene sau evreiești din Europa ar fi fost probabil țintele acestor atacuri”, se mai arată în comunicat. Ascunzătoarea cu arme și suspectul făceau parte dintr-o anchetă coordonată la nivel internațional de către Direcția pentru Securitate și Informații a Statului (DSN) „asupra unei organizații teroriste globale cu legături cu Hamas”.

În cursul anchetei, ministerul austriac de interne a declarat că serviciul său de informații a descoperit „că un grup a adus arme în Austria pentru a le folosi în posibile atacuri teroriste în Europa”. Armele, despre care se crede că fac parte din operațiuni străine nespecificate legate de Hamas, au fost descoperite într-o valiză într-un depozit închiriat în Viena și conținea cinci pistoale și 10 încărcătoare.

„Cazul actual arată încă o dată că DSN dispune de o rețea internațională excelentă și ia măsuri consecvente împotriva tuturor formelor de extremism. Misiunea este clară: toleranță zero față de teroriști”, a declarat ministrul austriac de interne, Gerhard Karner. Agenția Națională de Combatere a Criminalității din Marea Britanie a confirmat joi că un suspect a fost arestat în centrul Londrei de către ofițeri specializați din cadrul Unității Naționale de Extrădare. Acesta se află în arest preventiv până la următoarea sa înfățișare la Tribunalul Magistraturii din Westminster.

Sursa: Rador Radio România