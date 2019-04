În ajunul alegerilor europarlamentare, tot mai mulți candidați ai partidelor din România ajung în R.Moldova pentru a-și promova programele electorale și pentru a le vorbi cetățenilor români despre importanța votului din 26 mai, scrie Agora.md.

La Chișinău sunt așteptați reprezentanții Alianței USR PLUS, după ce săptămâna trecută, liderii Partidului Mișcarea Populară au avut o întâlnire cu susținătorii din R.Moldova. Cel care promovează mesajele Partidului Pro România în R.Moldova este vicepremierul moldovean pentru integrare europeană, Iurie Leancă, care va participa la europarlamentare pe listele acestei formațiuni, potrivit Agora.md.

"Drumul spre victorie trece și prin Chișinău"

Candidații USR PLUS îi invită sâmbătă pe cetățenii români din R.Moldova să discute și să-i cunoască pe liderii formațiunii care vor participa la alegerile europarlamentare din 26 mai: "Parlamentul European are un impact major și asupra Republicii Moldova și este important să te informezi pentru a participa la vot".

"Candidați USR PLUS promit că evenimentul va fi o oportunitate de a discuta despre Alianța USR PLUS, despre relațiile România – R.Moldova, dar și despre Uniunea Europeană și Parlamentul European. Va fi și o oportunitate să descoperiți mai multe despre PLUS și USR și despre oferta lor politică”, se arată în descrierea evenimentului pe Facebook.

"Vom contribui la Bruxelles la reunificarea țării"



Aflat săptămâna trecută la Chișinău, Traian Băsescu, fostul președinte al României, primul pe lista Partidului Mișcarea Populară la europarlamentare, a menționat că misiunea pe care și-o asumă candidații PMP în calitate de europarlamentari "este să contribuie la Bruxelles, la procesul de reunificare a țării": "Nimeni nu ne poate opri să restabilim cel mai important crez, unirea. România aduce R.Moldova în UE și doar prezența în UE va scoate țara dintr-o zona gri".

