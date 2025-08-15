Cu două zile înainte de întâlnirea sa cu omologul rus în Alaska, președintele american a declarat că nu va negocia teritorii fără ucraineni și ar putea chiar să ofere garanții de securitate, scrie „Le Monde” (Franța).

Liderii europeni au exprimat un sentiment de ușurare prudentă la finalul videoconferinței cu Donald Trump organizată miercuri, 13 august, la inițiativa cancelarului german, Friedrich Merz, în prezența președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski. Europenii doreau să descifreze intențiile președintelui american înainte de întâlnirea sa cu omologul rus, Vladimir Putin, în Alaska, de vineri 15 august, și să-l convingă să nu sacrifice securitatea europeană.

Au dat aceste eforturi roade? Participanții europeni au răspuns afirmativ. Friedrich Merz a spus că are „speranța că lucrurile se vor mișca”. Keir Starmer, premierul britanic, a afirmat că crede în „șanse reale de a ajunge la o încetare a focului”, împărtășind astfel sentimentul lui Volodimir Zelenski. Președintele francez, Emmanuel Macron, a dedus din schimbul de idei cu Donald Trump că „intenția americană este de a obține o încetare a focului, concomitent cu un schimb de prizonieri și eliberarea copiilor ucraineni”.

Obținerea rapidă a acordului lui Vladimir Putin pentru o încetare a focului va fi, așadar, obiectivul lui Donald Trump, vineri, la Anchorage, spun europenii. În timp ce Vladimir Putin dorește să își păstreze, ba chiar să își extindă, pozițiile în estul Ucrainei, chestiunile „teritoriale” nu ar urma să fie discutate la summit, deși președintele american lăsase de înțeles contrariul cu două zile mai devreme. Emmanuel Macron afirmă că nu există niciun proiect serios de tranzacții teritoriale și că „Donald Trump s-a exprimat foarte clar că acestea nu vor fi negociate fără ucraineni”. O întâlnire tripartită, incluzându-l pe Volodimir Zelenski, ar putea avea loc în zilele următoare, în funcție de deciziile luate la summitul de vineri.

În urma acestui schimb de opinii, membrii „coaliției voluntarilor” - un grup de țări dispuse să desfășoare mijloace militare în Ucraina în cazul unei încetări a focului - s-au reunit la invitația Franței, Regatului Unit și Germaniei. Aceste țări ar juca un rol crucial în implementarea „garanțiilor de securitate” solicitate de Ucraina. Soliditatea acestor garanții este o chestiune extrem de sensibilă, care ridică întrebarea cât de departe sunt europenii dispuși să meargă, pe teren, pentru a descuraja Rusia să reia războiul de agresiune după o eventuală încetare a focului.

Sunt pe masă multiple opțiuni: instruirea soldaților pe teritoriul ucrainean, întărirea sprijinului logistic pentru armata de la Kiev sau securizarea spațiului aerian. Trimiterea de trupe - așadar a unei „forțe de reasigurare” terestre, maritime și aeriene europene, chiar și de mică amploare - a fost evocată încă de la lansarea „coaliției voluntarilor”, susținută de Franța și Regatul Unit.

Garanții neașteptate din partea lui Trump

Această opțiune nu mai fusese discutată public în ultimele săptămâni, deoarece îi divizează pe europeni, îngrijorați de riscul unei escaladări directe cu rușii și de reticența opiniei publice. Mai multe state, precum Italia, își exprimă scepticismul față de trimiterea de trupe fără sprijinul Statelor Unite, care până acum nu luaseră în considerare oferirea unor astfel de garanții Ucrainei.

Și pe acest subiect, Donald Trump a dat garanții neașteptate europenilor, potrivit participanților la reuniune. „[El] a confirmat că Statele Unite ar fi dispuse să se alăture efortului european de a garanta securitatea ucrainenilor, conform unor modalități ce urmează a fi discutate”, afirmă o sursă europeană. Chiar dacă Washingtonul s-ar angaja doar indirect în garantarea securității Kievului, lăsând europenii să fie în prim-plan, această „legătură între concesia de teritorii și garanțiile de securitate” a fost exprimată clar de președintele american, a explicat Emmanuel Macron, menționând că Donald Trump a insistat asupra excluderii implicării NATO în acest efort de securitate.

Dacă Statele Unite ar trece de la vorbe la fapte, „ar fi o schimbare semnificativă din partea lor. O evoluție pozitivă pentru ca o încetare a focului durabilă să fie posibilă, dar este această schimbare reală?”, se întreabă Rafael Loss, de la think tank-ul European Council on Foreign Relations, care amintește, dacă mai era nevoie, de caracterul „imprevizibil al președintelui american”.

Dacă o încetare a focului ar fi proclamată rapid, ar urma intense negocieri privind mecanismele de verificare a implementării sale, discuții ce au început deja între funcționari și militari. Volodimir Zelenski l-a avertizat pe Donald Trump cu privire la „bluful” lui Vladimir Putin.

Sursa: Rador Radio România