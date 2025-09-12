Un nou ministru din Albania însărcinat cu achizițiile publice va fi imun la mită, amenințări sau încercări de a câștiga favoruri. Asta pentru că Diella este un robot cu inteligență artificială.

Prim-ministrul Edi Rama, care urmează să-și înceapă al patrulea mandat, a declarat joi că Diella, care înseamnă "soare" în albaneză, va gestiona și atribui toate licitațiile publice în care guvernul contractează companii private pentru diverse proiecte.

"Diella este primul membru al cabinetului care nu este prezent fizic, ci este creat virtual de Inteligența Artificială”, a declarat Rama în timpul unui discurs la care a prezentat noul său cabinet. Ea va contribui la transformarea Albaniei "într-o țară în care licitațiile publice vor fi 100% fără corupție".



Atribuirea unor astfel de contracte a fost mult timp o sursă de scandaluri de corupție în Albania, o țară balcanică despre care experții spun că este un centru pentru bandele care încearcă să-și spele banii proveniți din traficul de droguri și arme în întreaga lume și unde corupția a ajuns pe coridoarele puterii, relatează Reuters.



Această imagine a complicat aderarea Albaniei la Uniunea Europeană, pe care Rama dorește să o realizeze până în 2030, dată pe care analiștii politici o consideră ambițioasă.

Guvernul nu a oferit detalii despre ce fel de supraveghere umană ar putea exista pentru Diella și nici nu a abordat riscurile ca cineva să manipuleze botul de Inteligență Artificială.



Diella a fost lansată inițial la începutul acestui an ca asistent virtual pe platforma e-Albania, ajutând cetățenii și întreprinderile să obțină documente de stat. Îmbrăcată în ținute tradiționale albaneze, ea oferă asistență prin comenzi vocale și emite documente cu ștampile electronice, reducând întârzierile birocratice.

Nu toată lumea este convinsă. Un utilizator de Facebook a spus: "Chiar și Diella va fi coruptă în Albania". Altul a spus: "Furtul va continua, iar Diella va fi învinovățită".





