Poliția a dispersat vineri seara un alt miting masiv al susținătorilor opoziției de dreapta în fața clădirilor guvernului și parlamentului albanez din Tirana, răspunzând cu tunuri de apă la artificii și cocktailuri Molotov, relatează AFP (Franța).

Mii de susținători ai Partidului Democrat (PD), conduși de politicianul local veteran și fostul prim-ministru Sali Berisha, au răspuns cu regularitate la strigătul de mobilizare „ultimul kilometru” în ultimele luni, adunându-se în fața sediului guvernului pentru a cere demisia prim-ministrului socialist Edi Rama, aflat la putere din 2013.

„Vom salva Albania de Edi Rama, care a aruncat țara în sărăcie și corupție”, a declarat Berisha, în vârstă de 81 de ani, mulțimii. „Nu este altceva decât un cadavru politic”, a adăugat el. Dar a fost nevoit să-și întrerupă discursul la scurt timp după aceea, când mai mulți protestatari au început să tragă cu tunuri de artificii asupra clădirii guvernului și să arunce cocktailuri Molotov înspre piață și fațada clădirii.

Poliția a dispersat mulțimea folosind tunuri de apă și gaze lacrimogene.

Conduși de Berisha, protestatarii au mărșăluit apoi spre Parlament, la câteva sute de metri distanță, unde au fost întâmpinați de un contingent numeros de forțe de securitate, inclusiv poliție anti-revoltă. Ciocnirile dintre protestatari și poliție au continuat timp de aproximativ două ore pe străzile din apropierea Parlamentului. Potrivit poliției, aproximativ 30 de protestatari au fost arestați. Partidul Democrat, la rândul său, a raportat că aproximativ 40 dintre membrii săi au fost arestați. Ministrul de Interne, dna Albana Koçiu, a denunțat actele drept „vandalism”. „Să ataci poliția nu este un act de curaj, este o crimă. Nu este un protest împotriva guvernului, este un protest împotriva unei Albanii funcționale, împotriva stabilității”, a scris ea pe rețelele de socializare.

Viața politică albaneză a fost marcată ani de zile de ciocniri, chiar și în cadrul Parlamentului, și de atacuri verbale virulente, partidele schimbând în mod regulat insulte și acuzații de corupție și legături cu crima organizată.

Tensiunile s-au intensificat din noiembrie, în urma punerii sub acuzare într-un caz de corupție a viceprim-ministrului și ministrei Infrastructurii, Belinda Balluku, o apropiată a lui Rama, care a fost suspendată din funcție în așteptarea procedurilor judiciare. Acuzată de favoritism în cadrul licitațiilor pentru proiecte de infrastructură rutieră, ea neagă acuzațiile procuraturii.

Mai mulți foști miniștri din guvernele lui Edi Rama au fost vizați de instanțe în cazuri de corupție. Însuși Sali Berisha este suspectat că ar fi acordat contracte publice rudelor sale în timpul mandatului său la putere, lucru pe care îl neagă vehement.

Lupta împotriva crimei organizate și a corupției este una dintre principalele condiții pentru aderarea Albaniei la Uniunea Europeană.

Sursa: Rador Radio România