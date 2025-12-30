Victoria electorala categorică repurtată de prim-ministrul kosovar Albin Kurti la alegerile de duminică marchează o renaștere a liderului naționalist, punând astfel capăt impasului politic din cel mai tânăr stat din Europa, informează „Reuters”.

Victoria întărește mandatul dlui Kurti de a promova reforme interne, inclusiv sporirea asistenței sociale și salarii mai mari pentru funcționarii publici, deși se confruntă cu probleme majore între care tensiunile cu Serbia și sisteme de sănătate și educație care sunt în urma statelor balcanice vecine ale țării sale.

După ce au fost numărate aproape toate voturile, partidul Vetevendosje al lui Albin Kurti conduce, întrunind peste 49% din voturile exprimate duminică, arată rezultatele oficiale, ceea ce înseamnă că această formațiune are nevoie doar de câțiva parteneri de coaliție foarte mici pentru a forma o majoritate. Aceasta semnalează o schimbare de situație pentru dl Kurti, al cărui eșec în a obține suficiente voturi la scrutinul din februarie sau de a forma o coaliție cu partide de opoziție mai mari a însemnat că parlamentul nu a funcționat în cea mai mare parte a anului 2025, un impas care a dus la întârzieri în furnizarea a aproximativ un miliard de euro din finanțarea internațională, vitală pentru una dintre cele mai sărace țări din Europa.

Rezultatul exact al alegerilor nu se cunoaște încă, dar în joc sunt relațiile statului Kosovo cu aliații săi internaționali istorici, inclusiv SUA, și încercările sale de a adera la Uniunea Europeană, pe care Albin Kurti o susține. „Este un cutremur politic care a spulberat partidele de opoziție și vom resimți consecințele acestui rezultat în următorul deceniu”, a declarat comentatorul politic Ilir Deda. „Kosovo a decis să înlocuiască acest pluralism politic cu un model de guvern foarte puternic și opoziție slabă, la fel ca alte țări din Balcanii de Vest”.

Sursa: Rador Radio România