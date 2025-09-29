PAS, partidul proeuropean din Republica Moldova, a acumulat suficiente voturi pentru a deține majoritatea în noul parlament, în urma alegerilor legislative desfășurate duminică, ceea ce i-ar permite să guverneze singur, informează News.ro.

UPDATE

Vicepreședintele Parlamentului European, social-democratul Victor Negrescu, a transmis luni dimineață că victoria forțelor pro-europene în Republica Moldova este un semnal puternic pentru aderarea la Uniunea Europeană, iar Consiliu trebuie să aprobe de îndată începerea negocierilor pe capitole.



"Cetățenii moldoveni au transmis un mesaj clar: își doresc un viitor european. Rezultatele arată că, în pofida provocărilor și a campaniilor de manipulare realizate cu scopul de a destabiliza procesul electoral, forțele pro-europene au ieșit învingătoare. Această victorie este una a valorilor: democrație, stat de drept, transparență și solidaritate europeană. Republica Moldova și, în mod special, președinta Maia Sandu au dat o lecție de democrație și de reziliență lumii occidentale. Dar această reușită vine și cu responsabilități: este momentul să se livreze reforme, să se consolideze instituțiile și să se demonstreze că Europa nu este doar un ideal, ci un proiect concret, cu rezultate palpabile pentru cetățeni. În calitate de vicepreședinte al Parlamentului European responsabil de relația cu Republica Moldova îi asigur de tot sprijinul legislativului european", a scris Negrescu pe pagina lui de Facebook.



El a adăugat că Europa și România câștigă, iar Republica Moldova se îndreaptă spre un viitor comun cu Uniunea Europeană și "până la sfârșitul anului 2028 se pot finaliza negocierile de aderare la Uniunea Europeană".



+++

Potrivit Comisiei Electorale Centrale de la Chișinău, luni dimineața la ora 7 erau procesate voturile din peste 99 la sută din secțiile de vot. Parlamentul de la Chișinău are 101 locuri.

PAS ar avea 55 de mandate în noul parlament, potrivit agora.md. Rezultatul este prefigurat după procesarea rezultatelor din 99,21 la sută din secțiile de vot, care arată că PAS obține 49,91 la sută din voturi. Blocului Electoral Patriotic i-ar reveni 26 de mandate, Blocului Alternativa - 8 mandate, iar Partidul Nostru și Democrația Acasă ar primi fiecare câte 6 mandate.

Un partid „no name” pare să prindă fotolii în parlamentul de la Chișinău

Oarecum surprinzător este scorul partidului „Democrația Acasă”. Iată ce scria publicația ucraineană Evropeiska Pravda într-o analiză despre alegerile din Republica Moldova publicată în urmă cu câteva zile: „În parlamentul Moldovei are șanse să intre încă un partid, numit „Democrația Acasă”.

La prima vedere, acest partid populist nu are nimic în comun cu Kremlinul. Este vorba despre unioniști, adică susținători ai unirii Moldovei cu România.

Principalul partener al partidului este partidul naționaliștilor români AUR și liderul său, cel mai popular politician din România în prezent, George Simion, care face campanie activă pentru acesta pe TikTok, pe rețelele sociale etc.

De ce se vorbește atunci despre ei în contextul „prorus”? Nu numai pentru că George Simion are, pe bună dreptate, reputația de lider al ideilor Kremlinului în România și a demonstrat acest lucru la alegerile din România din acest an. Mai important este cine formează lista partidului Acasă în Moldova. „Democrația Acasă” este condusă de un politician moldovean nu prea cunoscut (și, ca de obicei, cetățean român) Vasile Costiuc, explică publicația ucreineană.

Costiuc a devenit vizibil pe scena politică în acest an, când a devenit partenerul moldovean cheie al pro-rusului Simion înainte de alegerile prezidențiale din România (reamintim că Simion a ajuns în turul al doilea, unde a pierdut în fața lui Nicușor Dan; autoritățile din Moldova au făcut campanie activă pentru Dan și au convins moldovenii care au pașaport românesc să mențină țara pe o traiectorie pro-occidentală).

Tocmai de aceea, persoana lui Costiuc a atras atenția jurnaliștilor de investigație români, care au găsit o mulțime de dovezi ale colaborării lui Costiuc cu FSB.