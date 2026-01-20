André Ventura, un populist de dreapta, s-a calificat în turul al doilea. El îl va înfrunta, pe 8 februarie, pe socialistul António José Seguro, care a ieșit învingător duminică seara, notează „Le Point” (Franța).

Un socialist versus un populist de dreapta. Cei 11 milioane de alegători portughezi chemați la urne duminică, 18 ianuarie, i-au ales pe António José Seguro și André Ventura pentru al doilea tur al alegerilor prezidențiale, care va avea loc pe 8 februarie. Candidatul susținut de Partidul Socialist (Partido Socialista, PS) a dominat acest prim tur cu 31,11% din voturi. Liderul partidului Chega („Ajunge”), un partid catalogat ca fiind „de extremă dreapta”, a obținut 23,52%.

Liberalul João Cotrim Figueiredo a terminat pe locul trei (15,93%). Locul patru i-a revenit fostului amiral Henrique Gouveia e Melo, erou al campaniei de vaccinare Covid (12,35%). Luís Marques Mendes, candidatul Partidului Social Democrat (Partido Social Democrata, PSD) – partidul politic al premierului Luís Muntenegru – a obținut doar 11,36% din voturile exprimate. Ceilalți șase candidați din această cursă prezidențială de 11 candidați au obținut rezultate slabe.

Prezența lui André Ventura în turul al doilea nu este nici o surpriză, nici un cutremur comparabil cu ajungerea lui Jean-Marie Le Pen împotriva lui Jacques Chirac în turul al doilea al alegerilor prezidențiale franceze din 2002. Institutele prevăzuseră această evoluție a extremei drepte portugheze, care face parte din același val populist care cuprinde o mare parte a democrațiilor occidentale.

Această calificare marchează însă o nouă etapă în ascensiunea electorală meteorică a lui André Ventura și a partidului Chega din 2019. Singurul deputat ales al partidului său în Adunarea Portugheză în acel an, Ventura a transformat Chega în a doua forță politică din țară din primăvara trecută, cu 60 de deputați, cu doi mai mulți decât PS.

Programul politic al Chega încorporează elemente ale dreptei naționale conservatoare și populiste. André Ventura, poziționat inițial ca un candidat „antisistem” opus „elitelor corupte”, s-a transformat treptat în principalul adversar al imigrației, în special ca reacție la creșterea fluxurilor migratorii din India și Bangladesh.

Potrivit sondajelor, André Ventura are șanse foarte mici de a câștiga în turul al doilea. Deși încearcă să „unifice dreapta”, dinamica transferului de voturi îl favorizează pe António José Seguro. Acest socialist de centru, care a militat pentru votul anti-Ventura, și-a exprimat încrederea în „bunul simț al poporului portughez”.

Această calificare pentru al doilea tur reprezintă o formă de răzbunare pentru el. Fostul secretar general al Partidului Socialist se retrăsese de pe scena politică după ce pierduse alegerile primare din 2014 în fața lui António Costa, care avea să devină ulterior prim-ministru al Portugaliei (2015-2024). Dacă va fi ales, va face din sănătate „prioritatea absolută”.

Seguro sau Ventura, câștigătorul alegerilor, îi va succeda lui Marcelo Rebelo de Sousa, care a fost ales de două ori în primul tur, în 2016 și 2021. Acest liberal de centru-dreapta, fost membru al Partidului Social-Democrat, rămâne foarte popular în ciuda tensiunii uzurii puterii. Conform unui sondaj Pitagórica, 56% dintre portughezi consideră rezultatele sale pozitive.

Președinția sa s-a încheiat însă într-un mediu politic fragmentat. Un număr record de unsprezece candidați s-au întrecut pentru a-i succeda la Palatul Național din Belém. Aceasta a fost doar a doua oară de la instaurarea democrației în Portugalia când a fost necesar un al doilea tur de scrutin pentru a alege președintele Republicii.

Sursa: Rador Radio România