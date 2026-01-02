În noul an, alegătorii de pe întreg continentul vor avea de luat decizii importante la urne. „Euronews” analizează principalele teste electorale pentru țările UE, și nu numai, în anul care tocmai a început.

Anul 2025 s-a dovedit a fi un an crucial pentru alegerile cu miză mare din întreaga Uniune Europeană. România s-a aflat în centrul unor campanii coordonate de interferență străină pe rețelele de socializare, în timp ce premierul polon Donald Tusk nu a reușit să consolideze poziția partidului său împotriva conservatorilor în cursa prezidențială. Și în timp ce creștin-democrații au revenit la putere în Germania, miliardarul de dreapta Andrej Babiš a fost reales în Republica Cehia. Acum, UE intră în 2026 cu războiul Rusiei în Ucraina care continuă pe flancul său estic. Cu statele membre divizate cu privire la cea mai bună modalitate de a sprijini Kievul și tensiunile crescând între bloc și Statele Unite, alegerile majore ale anului ar putea transforma din nou poziția politică și geopolitică a Europei. Euronews analizează principalele teste electorale cu care se confruntă UE în anul care urmează.

Ungaria: Sfârșitul erei Orbán?

Anul 2026 ar putea marca sfârșitul celei mai lungi perioade consecutive la putere din UE. Viktor Orbán a ocupat pentru prima dată funcția de prim-ministru al Ungariei între 1998 și 2002 și se află la putere de la realegerea sa în 2010. În cursa pentru al șaselea mandat, el se confruntă cu un adversar serios, Péter Magyar, un fost membru al partidului Fidesz care a devenit lider al opoziției. Partidul lui Viktor Orbán, Fidesz, și partidul Tisza al lui Péter Magyar nu diferă semnificativ în ceea ce privește problemele sociale, cum ar fi drepturile LGBTQ+ sau migrația, dar Péter Magyar pledează cu tărie pentru îmbunătățirea puterii de cumpărare a maghiarilor, care este în prezent una dintre cele mai scăzute din Europa, și pentru îmbunătățirea relațiilor cu Bruxelles, care încă condiționează plățile de milioane de euro din fondul de coeziune de respectarea statului de drept. Campania sa pare să aibă succes: ultimele sondaje plasează partidul Tisza cu 13 puncte în fața Fidesz. Dar, indiferent de rezultat, votul va avea repercusiuni mult dincolo de granițele Ungariei. Viktor Orbán se află în centrul taberei național-conservatoare din Europa, aliniindu-se strâns la viziunea asupra lumii a președintelui american Donald Trump și contestând deschis pozițiile dominante ale UE cu privire la migrație, standardele democratice și, mai ales, războiul din Ucraina. Reticența Budapestei de a sancționa Moscova sau de a sprijini Kievul a adâncit diviziunile din cadrul blocului, iar o schimbare a conducerii ar putea rearanja dinamica puterii în cadrul Consiliului European într-un moment crucial pentru viitorul Ucrainei.

Spania, Germania, Franța și Italia: răfuială locală pentru guvernele naționale

Patru dintre cele mai mari puteri ale UE se pregătesc pentru alegeri regionale și municipale care vor confirma cât de multă forță are extrema dreaptă și vor oferi o evaluare a neîncrederii crescânde față de autoritățile de la Madrid, Berlin, Paris și Roma. În Spania, partidul socialist PSOE al premierului Pedro Sánchez se confruntă cu o înfrângere în urma alegerilor regionale din 21 decembrie din Extremadura, obținând cel mai slab rezultat din istorie într-o regiune care era considerată un bastion tradițional. Între timp, la Madrid, coaliția de guvernare a lui Pedro Sánchez se află sub presiune după mai multe scandaluri de corupție și se luptă să adopte bugetul pentru al treilea an consecutiv. Alegerile regionale care vor avea loc în Aragon pe 8 februarie, în Castilla y León pe 15 martie și în Andaluzia, cea mai mare regiune a Spaniei ca suprafață și populație, cel târziu pe 30 iunie, vor fi teste cruciale nu numai pentru PSOE, ci și pentru Partidul Popular (PP), partidul de opoziție de centru-dreapta. Întrebarea este dacă PP poate obține majoritatea înaintea alegerilor generale din 2027 fără a se baza pe sprijinul partidului de extremă dreapta Vox. De asemenea, pe 15 și 22 martie, francezii se vor prezenta la urne pentru a alege primarii din toată țara - și, la fel ca în Spania, aceste alegeri locale vor servi drept indicator înaintea alegerilor prezidențiale din 2027. Franța se confruntă în prezent cu o criză politică caracterizată de instabilitate guvernamentală prelungită, cote de popularitate record de scăzute pentru președintele Emmanuel Macron și ascensiunea continuă a partidului de extremă dreapta Rassemblement National (RN), în ciuda faptului că liderul său, Marine Le Pen, nu poate candida. În Italia, alegerile municipale din marile orașe Roma, Milano, Bologna și Torino au fost amânate în timpul pandemiei și reprogramate pentru primăvara anului 2027. În schimb, alegătorii se vor prezenta la urne în 2026 doar într-un număr mai mic de orașe, precum Veneția, Reggio Calabria, Arezzo, Andria și Pistoia. Italienii vor vota, de asemenea, la un referendum privind reforma constituțională a sistemului judiciar. Acesta va fi supus votului în primăvara anului viitor, dar data nu a fost încă stabilită. Referendumul va fi considerat un test al sprijinului public pentru coaliția Giorgiei Meloni înaintea alegerilor generale din 2027. În cele din urmă, mai multe state germane se pregătesc pentru alegeri regionale: Baden-Württemberg și Renania-Palatinat în martie, iar Saxonia-Anhalt, Berlin și Mecklenburg-Vorpommern în septembrie. Aceste alegeri statale vor testa popularitatea cancelarului Friedrich Merz, care ocupă această funcție din luna mai, și vor măsura, de asemenea, ascensiunea extremei drepte nu numai în fosta Germanie de Est dezindustrializată, ci și în vestul mai bogat.

Suedia: umbra interferenței străine

În perspectiva alegerilor generale din septembrie, premierul suedez Ulf Kristersson a scris pe X că „atunci când Suedia va merge la urne anul viitor, o vom face într-o situație de securitate gravă, pe care trebuie să o luăm în considerare”. Ulf Kristersson conduce o coaliție formată din centriști, socialiști, liberali și creștin-democrați, care în prezent se bucură de un nivel de popularitate similar cu cel înregistrat la alegerile din 2023. De atunci, Suedia se confruntă cu o creștere a criminalității violente, alimentând retorica de dreapta auzită în toată Europa, în care acest fenomen este adesea subliniat pentru a furniza argumente împotriva migrației. Dar „situația gravă de securitate” care îngrijorează pe premierul suedez este amenințarea interferenței străine. În noiembrie, ministerul suedez al apărării a declarat că și-a consolidat capacitățile de securitate cibernetică și că era în alertă pentru interferențe electorale, precum cele observate în Germania, care a insistat în acest an că Rusia va „plăti un preț” pentru „atacurile hibride” asupra infrastructurii electorale. De astfel de operațiuni de interferență străină sunt susceptibile să beneficieze partidele critice față de imigrație, sceptice față de integrarea în UE și mai ambigue în poziția lor față de Moscova, o tendință ilustrată de partidul Democrații Suedezi. Alegerile din Suedia sunt de așteptat să fie un test al rezilienței democratice în UE după punerea în aplicare a Legii serviciilor digitale (DSA), care abordează interferența electorală pe rețelele sociale, și a propunerii blocului privind Scutul democrației.

Danemarca: sub presiune, atât în țară, cât și în străinătate

După ce a pierdut Copenhaga pentru prima dată din 1938, premierul Mette Frederiksen și social-democrații săi se vor confrunta acum cu un vot național. Analiștii spun că poziția dură a lui Mette Frederiksen față de imigrație nu a dat roade. Sondajele indică faptul că premierul Frederiksen, care se află la putere din 2019, ar putea să-și piardă funcția, coaliția de guvernare, formată din partide de centru-stânga și centru-dreapta, părând din ce în ce mai fragilă. Danemarca este, de asemenea, preocupată de integritatea sa teritorială. La începutul acestei luni, președintele american Donald Trump și-a reiterat intențiile expansioniste cu privire la Groenlanda, un teritoriu autonom al Regatului Danemarcei. Votul ar trebui să aibă loc înainte de octombrie 2026, dar data nu a fost încă confirmată.

Bulgaria: fără guvern, dar cu euro

Începând cu 1 ianuarie 2026, Bulgaria a adoptat oficial euro ca monedă națională. Cu toate acestea, țara se confruntă cu o instabilitate politică semnificativă din noiembrie, în urma demisiei guvernului pe fondul protestelor de amploare împotriva corupției și influenței oligarhice. Alegerile prezidențiale sunt deja programate pentru 8 noiembrie, iar votul parlamentar este de asemenea așteptat să rezolve impasul politic.

Letonia și Slovenia: posibili noi șefi de stat

Slovenia și Letonia vor organiza alegeri parlamentare în martie și, respectiv, octombrie. În Slovenia, sondajele arată că Partidul Democrat, de centru-dreapta, se află ușor în fața actualului partid de guvernământ, Mișcarea Libertății, un partid de centru-stânga condus de premierul Robert Golob. Analiștii estimează că formarea unui guvern după alegeri ar putea fi dificilă, deoarece mai multe partide noi și mai mici intră în cursă. În Letonia, alegerile vor determina cine va succeda actualei coaliții de centru-dreapta conduse de premierul Evika Siliņa. Partidul său se află în prezent pe locul al doilea în sondaje, imediat după Alianța Națională conservatoare. La începutul anului 2025, alegerile locale au scos la iveală slăbiciuni ale sistemului informatic de vot, dar Comisia Electorală Centrală din Letonia afirmă că le-a rezolvat înainte de votul din octombrie.

SUA, Brazilia, Israel și Rusia: alegeri globale cu implicații pentru UE

UE nu este doar la mila propriilor alegători, se pare. În noiembrie 2026, alegătorii americani se vor prezenta la urne pentru alegerile parlamentare de la jumătatea mandatului, care vor determina componența Camerei Reprezentanților și a unei treimi din Senatul SUA. Rezultatul ar putea decide câtă putere va putea exercita administrația Trump în țară și în străinătate. Europenii vor urmări cu atenție aceste alegeri. La începutul acestei luni, administrația SUA a publicat o Strategie de securitate națională în care s-a angajat să „cultive rezistența față de traiectoria actuală a Europei în cadrul națiunilor europene” pentru a opri „declinul civilizației” acesteia. Brazilienii se vor prezenta la urne în octombrie 2026, în care actualul președinte Luiz Inácio Lula da Silva, favorit în sondaje, candidează pentru un nou mandat. Miza UE în acest scrutin constă în viitorul acordului Mercosur, un acord de liber schimb la care se lucrează de mai bine de două decenii. Israelul va organiza, de asemenea, alegeri parlamentare și va vota pentru un nou premier, ceea ce ar putea schimba dinamica puterii care a modelat conflictele din regiune. În cele din urmă, rușii vor vota la alegerile parlamentare, dar se așteaptă ca rezultatul să fie trucat în favoarea președintelui Vladimir Putin, partidele de opoziție fiind în mare parte reduse la tăcere, iar libertatea presei fiind din ce în ce mai redusă.

Sursa: Rador Radio România