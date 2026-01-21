Structural mai puțin interesante pentru spionii străini decât alegerile legislative, alegerile municipale nu sunt lipsite de tentative de fraudă, care sunt, cel mai adesea, locale, scrie „Le Monde” (Franța).

Amenințarea venea din străinătate, dar existau și încercări locale: la jumătatea lunii noiembrie, organizația Reporteri fără Frontiere a identificat peste 80 de site-uri false de informare în limba franceză, dintre care o bună parte imitau presa locală și reluau discursuri proruse. ONG-ul își exprima atunci îngrijorarea cu privire la posibilele consecințe pe care această rețea, probabil legată de grupul rus Storm-1516, le-ar putea avea asupra campaniei pentru alegerile municipale din 15 și 22 martie.

În teorie, cu cât un scrutin este mai local, cu atât este mai ușor de influențat: la alegerile naționale, trebuie să acționezi asupra a milioane de persoane – de exemplu, descurajându-le să se prezinte la urne –, dar în plan local, câteva sute sau mii de voturi pot fi suficiente pentru a face diferența în alegerea primarului unui mare oraș. De la invazia Ucrainei, la 24 februarie 2022, Rusia și actori proruși s-au implicat intens în tentative de destabilizare a unor scrutine locale din țări mici.

În septembrie 2025, alegerile legislative din Republica Moldova au fost ținta unei uriașe operațiuni proruse, combinând site-uri false, conturi false pe rețelele sociale și prezența unor agitatori în țară. În cele din urmă, au câștigat candidații proeuropeni, opuși Moscovei, într-o țară cu 2,9 milioane de locuitori – cu doar puțin mai mult decât cei 2,1 milioane de rezidenți ai Parisului. În 2024, campanii de dezinformare legate de Azerbaidjan au vizat, de asemenea, în mod specific Noua Caledonie, cu o eficiență relativă.

Mai mult interes pentru deputați

Desigur, opțiunile politice ale marilor metropole interesează marile puteri străine, uneori mai ales din motive economice. Însă aceste alegeri sunt și deosebit de dificil de înțeles pentru actori externi. Puține operațiuni recente de ingerință au demonstrat o cunoaștere fină a politicii naționale franceze; subtilitățile contextelor sociale, economice și politice din Nisa, Brest sau Colmar sunt cu atât mai greu de înțeles și exploatat de către actori străini.

În plus, primarii sunt actori politici mai puțin interesanți pentru spioni decât, de pildă, deputații. Ancheta judiciară deschisă în 2023, încă în curs, privind presupuse tentative de ingerință ale Qatarului în mass-media și politica din Franța a scos la iveală în ce măsură aleșii Adunării Naționale sunt cei care îi interesează cel mai mult pe lobbyiști și spioni: ei dispun de puteri foarte largi pentru a adresa întrebări guvernului sau a organiza audieri. De asemenea, sunt mai puțin expuși și mai puțin supravegheați decât pot fi primarii din Lyon, Marsilia, Lille sau Paris.

Rusia, care este de departe principala sursă a campaniilor informaționale ce vizează Franța, caută în special să promoveze mesaje „naționale”, despre un presupus declin al Franței sau despre inevitabilitatea înfrângerii Ucrainei. Tematici în mare parte absente, ca atare, din campaniile municipale. Aceste alegeri sunt, de asemenea, cele în care eticheta politică a candidatelor și candidaților contează cel mai puțin în alegerea electoratului, ceea ce face mai puțin eficiente campaniile care urmăresc să promoveze sau să critice partide. La Paris, unde miza principală se joacă între lista de stânga a lui Emmanuel Grégoire (Partidul Socialist) și cea de dreapta a Rachidei Dati (Les Republicains), scrutinul nu are valoarea unui referendum simbolic asupra politicii lui Emmanuel Macron (Renaissance), o altă țintă favorită a operațiunilor ruse.

Suspiciuni clasice de finanțare

În realitate, mai mult decât operațiuni complexe de dezinformare, anchetele în curs privind posibile ingerințe în alegerile municipale se concentrează pe suspiciuni mai clasice de finanțare a campaniilor electorale. La New York, o anchetă pentru corupție este încă în desfășurare privind campania din 2021 a fostului primar Eric Adams – anchetatorii suspectează că responsabilul de strângerea fondurilor de la acea vreme ar fi acceptat bani din surse legate de guvernul chinez. În Franța, Rachida Dati a fost acuzată de un fost lobbyist că ar fi primit o finanțare din partea Qatarului pentru campania sa din 2020 pentru primăria arondismentului 7, acuzație pe care o contestă cu vehemență.

Alegerile locale nu sunt, departe de asta, imune la manipulări. Însă istoria recentă sugerează că, în marea majoritate a cazurilor, campaniile de dezinformare sunt direct opera candidaților înșiși. În decembrie, la alegerile municipale din București, candidata de extremă dreapta a difuzat numeroase informații false. În 2025, în campania pentru alegerile municipale din Oakland, California, unul dintre candidați s-a folosit de prime pagini false ale unor publicații pentru a ataca o adversară. În 2024, Partidul Justiției și Dezvoltării al președintelui turc Recep Tayyip Erdoğan era acuzat de opoziție că s-ar afla la originea unui videoclip trucat al primarului în funcție al Istanbulului, publicat în timpul campaniei.

Mai dispersate și la scară mai mică, aceste manipulări sunt și mai greu de detectat. Dacă sunt produse de candidați sau partide franceze, ele nu intră în atribuțiile unor mecanisme de detectare precum Viginum, serviciul francez de combatere a ingerințelor digitale străine, creat în 2021 și afiliat Secretariatului General al Apărării și Securității Naționale, care tocmai a publicat un „ghid de sensibilizare destinat echipelor de campanie” pe această temă. Documentul reamintește că obiectivul autorilor ingerințelor „este de a exacerba diviziunile societale în jurul unor teme clivante”. În marea majoritate a cazurilor, rolul de a detecta și a combate aceste înșelăciuni revine cetățenilor și presei locale.

Sursa: Rador Radio România