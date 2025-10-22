După întâlnire, copreședintele AfD a ținut un discurs la Bazarul Grădinii Castelului. Alice Weidel a declarat că „nu există un loc mai bun în lume decât Budapesta”, Ungaria a fost un „far” al libertății în Europa, scrie „Nepszava” (Ungaria).

Premierul Viktor Orbán a primit-o luni în Parlament pe Alice Weidel, lidera grupului parlamentar și copreședinta partidului de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), a anunțat Departamentul de Comunicare al premierului ungar, care nu a oferit însă informații despre ce anume au discutat Orbán și Weidel. Luni, premierul a publicat o postare concisă pe X, în care a spus că a fost „întotdeauna o plăcere să o întâlnesc” pe Alice Weidel și au avut „o conversație bună” în Parlament.

Potrivit relatării Agenției de Presă MTI, după întâlnire, politicianul german a ținut o prelegere intitulată „Germania și Europa” în cadrul evenimentului organizat de Institutul Secolul XXI, în Bazarul Grădinii Castelului. În prelegerea sa, politicianul german a afirmat că punctul de plecare și fundamentul viziunii AfD este națiunea. „Statul național suveran este baza democrației, libertății și autodeterminării”, a subliniat, adăugând că politicienii responsabili servesc cetățenii, nu îi domină.

Alice Weidel a subliniat că în Germania de astăzi democrația nu funcționează normal, stânga susține puterea, iar voința cetățenilor este în pericol. Migrația ilegală necontrolată și în masă provoacă antisemitism și criminalitate, Guvernul german a contractat împrumuturi uriașe, iar industria germană este în agonie, zeci de mii de locuri de muncă din industrie fiind pierdute în fiecare lună.

Politicianul a mai spus că oamenii devin mai săraci și simt deteriorarea economică în mod direct, iar AfD este speranța lor. Alice Weidel a precizat că, potrivit sondajelor din ultimele săptămâni, AfD a devenit cea mai puternică forță politică din Germania. De asemenea, a numit independența instanțelor și a mass-media importantă și a spus că trebuie restabilit sistemul de control și echilibru.

„Dorința de libertate și respectul pentru statul de drept unesc națiunile ungară și germană. Ungaria a fost ani de zile un «far» al libertății în Europa, iar multe țări – inclusiv Germania – vor urma acest exemplu”, a subliniat politicianul german, care a menționat: „Europa trebuie scoasă din ghearele forțelor de stânga, așteptăm libertate, prosperitate și pace de la reforma Uniunii Europene”.

Alice Weidel i-a mulțumit lui Viktor Orbán pentru eforturile sale de a promova pacea. „Nu există un loc mai bun în lume decât Budapesta”, a conchis copreședintele partidului Alternativa pentru Germania.

Directoarea generală al Institutului Secolul XXI, Mária Schmidt, a subliniat în discursul său: Ungaria este o țară a libertății, majoritatea cetățenilor ungari sunt curioși și manifestă deschidere. „Noi, ungurii, nu putem trăi fără libertate, anul 1956 dovedește acest lucru”. Președintele-director general al Fundației Civice pentru Ungaria, Ádám Kavecsánszki, a vorbit despre modul în care elita occidentală, ascunzându-se în spatele sloganului democrației, duce o campanie sistematică împotriva AfD și „amenință cu interzicerea a acelui partid care reprezintă interesele a milioane de cetățeni germani”, iar Alice Weidel este - în opinia sa - „o luptătoare pentru libertate, pentru dăinuirea stilului de viață german”.

Alice Weidel a vizitat Ungaria de mai multe ori în acest an: în mai și la sfârșitul lunii iulie, Orbán a primit-o în biroul său, dar a luat cuvântul și la CPAC-ul trumpist organizat la Budapesta. De altfel, AfD a fost recent declarată în Germania, în mod demonstrabil, de extremă dreaptă și neconstituțională de către Oficiul Federal pentru Apărarea Constituției.

Sursa: Rador Radio România