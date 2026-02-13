Președintele francez își formulează ambițiile, Berlinul le temperează: această formulă s-a repetat suficient de mult timp, potrivit „Die Zeit”.

După publicarea în mai multe ziare europene a unui interviu geopolitic important cu Emmanuel Macron, săptămânalul german îi cere cancelarului să-și reconsidere poziția, observă publicația franceză „Courrier International”.

„Ar trebui să-l ascultăm pe omul acesta”. E recomandarea oarecum surprinzătoare făcută de ziarul german „Die Zeit” în rubrica sa de dimineață din 11 februarie. Omul în cauză este Emmanuel Macron. Iar esența problemei se referă la interviul pe care președintele francez l-a acordat pentru șapte ziare europene și care a fost publicat cu o zi înainte. Era vorba despre tulburările geopolitice actuale și, bineînțeles, rolul Europei pe scena internațională. Șeful statului a pledat în special pentru autonomia strategică europeană, împrumuturile comune, investițiile comune și protejarea pieței comune, precum și pentru un dialog direct cu Rusia.

„Macron nu ar mai fi Macron dacă ar înceta să ia atitudine public spre finalul carierei sale politice”, comentează săptămânalul din Hamburg. Doar că: „Nici Berlinul nu ar mai fi Berlin dacă nu ar reacționa cu mari rezerve la ultimele solicitări ale președintelui francez”.

Potrivit jurnalistului Matthias Krupa, acest scenariu s-a repetat de-a lungul celor nouă ani de mandat ai președintelui francez, în care în Germania s-au succedat trei cancelari: „Macron își stabilește ambiții, Berlinul le temperează”. Fiecare executiv german se străduiește să mențină problema datoriei comune la distanță. Cât despre inițiativele diplomatice lansate de Paris, acestea sunt adesea văzute ca „activism, un comportament tipic francez”.

Un angajament „nu lipsit de contradicții”

Totuși, rezumă săptămânalul centrist, „Macron este într-adevăr un partener obositor, adesea capricios și nu lipsit de contradicții, dar nu există nicio îndoială că este un european convins. [...] Și mai presus de toate, a avut adesea dreptate în ce privește viitorul Europei în ultimii ani. Suveranitatea europeană, autonomia strategică, apărarea comună, retragerea Statelor Unite - aceste idei, care păreau extraordinare în 2017, sunt acum pe buzele tuturor”.

Și săptămânalul continuă: „Nimic nu i-a iritat mai mult pe francezi decât supunerea oarbă a germanilor față de Statele Unite. Dar oamenii care au dreptate sunt rareori apreciați. Acest lucru explică poate și de ce Macron nu este întotdeauna agreat la Berlin”.

„Cu toate acestea, un lucru este clar astăzi: dacă Europa nu s-a emancipat mai devreme de Statele Unite, nu a fost din cauza Parisului”.

Totuși, subliniază jurnalistul, angajamentul european al Franței nu este lipsit de discordanțe. Cel mai recent exemplu datează de doar câteva săptămâni: când a fost semnat acordul de liber schimb cu Mercosur, Parisul a votat „nu”, o decizie cu care partenerii săi europeni încă încearcă să se împace.

Sursa: Rador Radio România