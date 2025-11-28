„Americanii cred tot ce spune Putin”, a declarat europarlamentarul estonian Riho Terras (PPE) în cadrul emisiunii matinale Europe Today a Euronews, la Strasbourg, citat de „Euronews” (Italia).

În opinia sa, planul de pace în 28 de puncte promovat de Administrația americană este „un plan rusesc de a face Ucraina să capituleze”, iar președintele american Donald Trump este „la o săptămână distanță de a-i lua totul lui Putin”. „Sunt foarte surprins că Donald Trump este un susținător al planului de capitulare al lui Putin”, a spus Terras.

Săptămâna trecută, un text privitor la informații despre un acord de pace, considerat prea favorabil Moscovei, a stârnit îngrijorări în rândul europenilor.

Planul, care a fost revizuit, dar nu a fost finalizat, prevedea o reducere a armatei ucrainene, concesii teritoriale extinse și impunerea de către Kiev a unui veto asupra aderării la NATO, printre alte condiții considerate similare capitulării.

Reprezentanții Guvernului SUA, conduși de secretarul de stat Marco Rubio, oficiali ucraineni și o delegație europeană s-au întâlnit duminică la Geneva pentru a discuta modificările aduse planului. Europenii speră că contribuția lor va câștiga timp în favoarea Kievului și va influența decizia lui Trump.

Vorbind miercuri de la Strasbourg, președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a avertizat că „manualul” agresiunii rusești nu s-a schimbat, iar Ucraina ar putea fi doar începutul.

Pentru a ajuta Kievul, care va avea nevoie de finanțare suplimentară anul viitor, europenii discută emiterea unui împrumut fără precedent pentru reparații, legat de activele rusești înghețate deținute în Belgia.

Mai multe surse au declarat pentru „Euronews” că Comisia UE pregătește lucrări legale suplimentare pentru a se asigura că propunerea poate fi aprobată de autoritățile belgiene, deoarece țara deține activele. Documentul ar putea fi publicat chiar joi. Frustrarea crește din cauza lipsei de progres a belgienilor.

Reacționând, europarlamentarul Terras a declarat: „Suntem deja în întârziere; trebuie să începem finanțarea foarte repede”. „Nu-mi spuneți că UE, cu o populație de 500 de milioane de persoane și un PIB de 29 de trilioane de euro, nu este capabilă să sprijine Ucraina cu o sumă mult mai mică”. Potrivit lui Terras, „europenii nu înțeleg urgența situației. Nu este vorba doar despre Ucraina”.

Sursa: Rador Radio România